Затопили соседи? Как получить компенсацию

Когда затопили соседи, важно установить причину произошедшего, а также виновного. Хозяин пострадавшей квартиры должен оценить нанесенный ущерб, чтобы рассчитывать на компенсацию. Адвокат Валерия Леонова напомнила, что, согласно действующему российскому законодательству, причиненный имуществу вред подлежит возмещению в полном объеме. Компенсацию выплачивает тот, кто нанес ущерб.

По словам юриста, если ситуация сложная, на помощь хозяевам квартир может прийти строительная экспертиза и независимая оценка. В этом случае не обязательно доводить дело до суда. Вопрос можно решить в досудебном порядке, отметила Леонова. Конечно, в крайнем случае владелец пострадавшей квартиры может подать иск, потребовав компенсацию материального ущерба.

Кстати, когда затопили соседи, в первую очередь нужно обесточить квартиру (даже если вода находится далеко от проводки). Также необходимо убрать самые ценные вещи с опасного места. А еще не забудьте зафиксировать последствия затопления. Снимая видео, сопровождайте его комментариями. Гарантией возмещения материального ущерба также станет акт о затоплении.