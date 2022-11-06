 

Die Welt – «горькое поражение» — из-за России и Китая на арктической конференции в Австралии обошлось без прорывов

06.11.2022, 2:36, Разное
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Проходящее в Австралии заседание 41-й Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики завершилось практически безрезультатно, пишет Die Welt. Страны — члены организации не смогли договориться ни по одному из ключевых вопросов, главным образом из-за сопротивления РФ и Китая. Это «горькое, но, к сожалению, предсказуемое поражение в деле защиты океанов», заявили в Гринписе.


AP

Две недели в австралийском городе Хобарт на заседании 41-й Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) делегации со всего мира вели переговоры о создании новых заповедных зон в Южном океане, но желаемого прорыва достичь не удалось, пишет Die Welt. Защитники природы разочарованы из-за того, что ситуация зашла в тупик, и обвиняют во всём Россию и Китай.

«Неготовность к компромиссу, которую многие годы демонстрирует Россия, ещё раз доказывает, что она не заинтересована в конструктивном сотрудничестве с международным сообществом», — заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. По его словам, Москву и Пекин волнуют не научные аргументы, а только добыча ресурсов.

Конкретно речь идёт о трёх заповедных зонах, общая площадь которых составляет 4 млн. кв.км. Одна из них находится в восточной части Антарктики, другая — у Антарктического полуострова и последняя — в море Уэдделла. 25 из 27 стран — членов CCAMLR поддержали проект, но решения в комиссии должны приниматься единогласно.

Это «горькое, но, к сожалению, предсказуемое поражение в деле защиты океанов», — сказала океанолог из Гринписа Франциска Залман. По её словам, комиссия отстаёт на десять лет от своего графика по созданию сети заповедных зон. В связи с этим она призвала отменить принцип единогласия в организации.

Во время встречи в Хобарте также не удалось достичь согласия в вопросе защиты самого большого в мире ареала гнездования щуковидной белокровки, обнаруженной в Арктике в начале этого года. Ещё одной важной темой обсуждения был вылов антарктического криля. Его используют для изготовления масла и рыбьего корма. Но также он чрезвычайно важен для экосистемы и служит основным источником питания китов, пингвинов и тюленей. На заседании удалось договориться о начале научного исследования последствий их вылова, однако более жёстких ограничений принято не было.

Одной из немногих хороших новостей стало то, что CCAMLR внесла восемь новых регионов в список «уязвимых морских экосистем», отмечает немецкое издание. Это означает, что в них больше нельзя будет заниматься рыболовством с использованием снастей, касающихся морского дна. Обычно это делается для защиты тех видов животных, которые особенно чувствительны к любым вмешательствам в их среду обитания, например кораллов и губок.


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