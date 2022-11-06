WT – американские избиратели уже забыли фиаско Байдена в Афганистане — внутренних проблем хватает

Если бы избиратели увидели хаотичные кадры вывода американских войск из Афганистана этим летом, это бы негативно отразилось на положении Демократической партии на промежуточных выборах. Как пишет The Washington Times, сейчас эту тему в американской повестке вытеснили другие проблемы. Однако в случае начала расследования событий лета 2021 года администрации Байдена грозят последствия.



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Летом 2021 года газеты пестрели заголовками об этом событии, которое поставило под сомнение компетентность администрации президента США Джо Байдена. Его рейтинг одобрения резко упал, и, казалось, Демократической партии придётся понести за это политическую ответственность.

Однако, как отмечает The Washington Times, спустя всего 15 месяцев избиратели, похоже, забыли о провальном выводе американских войск из Афганистана. По данным аналитиков и опросов, вывод войск из Афганистана, поставивший точку в самой продолжительной войне в истории США, не окажет заметного влияния на промежуточные выборы. В условиях роста инфляции и преступности, дебатов по вопросам иммиграции и абортов, а также российской спецоперации на Украине в американском политическом диалоге мало внимания уделяется Афганистану и последствиям вывода войск для национальной безопасности США в ближайшие годы.

Это было бы трудно представить прошлым летом, когда, например, 13 морских пехотинцев погибли в результате теракта у международного аэропорта Кабула. За несколько дней до этого движение «Талибан»* вернуло контроль над страной, забрав власть у правительства, на поддержку которого США потратили два десятилетия и более $2 трлн.

Вывод американских войск был основной темой в СМИ в течение нескольких недель. Среди наиболее тревожных кадров с места событий — отчаявшиеся афганцы, цепляющиеся за взлетающие самолёты, чтобы сбежать из страны. Если бы средства массовой информации показали эти шокирующие кадры в августе этого года, по мнению экспертов, демократы могли бы серьёзно поплатиться на выборах. Однако с лета прошлого года прошло достаточно времени, чтобы Афганистан, похоже, стал для них малозначительным фактором.

«Меня это не удивляет, потому что американские избиратели обращают внимание на международную политику вскользь. Это было так давно. Полтора года — это целая жизнь в избирательном времени, — считает директор программы политического менеджмента Университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт. — Если бы это было свежо у всех в памяти, это действительно оказало бы влияние».

Впрочем, The Washington Times полагает, что администрацию Байдена могут ждать некоторые последствиями в будущем. В ходе предвыборной кампании Республиканская партия обещала начать новые расследования и провести громкие публичные слушания о выводе войск из Афганистана и о том, почему он прошёл столь хаотично.

Член комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса и потенциальный председатель — в случае победы республиканцев — Майкл Маккол поставил Госдепартамент в известность о необходимости сохранить все записи и документы, связанные с решением Байдена о выводе войск из Афганистана. По мнению членов палаты представителей от Республиканской партии, конгресс под управлением демократов не изучил должным образом многие аспекты графика вывода американских войск и событий последних дней их пребывания в стране.

«Есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответов. Почему наша разведка неправильно определила угрозу? Почему администрация Байдена не предоставила больше воздушной поддержки? Что случилось со всем оставленным военным оборудованием?» — приводит издание слова республиканца Майкла Уолтца, который в августе призвал провести общественные слушания по этим вопросам.

Вывод войск также создал проблему беженцев и переселения для десятков тысяч афганцев, которые работали с США и их союзниками в ходе 20-летнего конфликта. Эта проблема сохраняется и по сей день.

Даже если президент и его сторонники попытаются преуменьшить значение слушаний под руководством республиканцев, выставив их не более чем политическим шоу, расследование вопроса в конгрессе может повлиять на исход следующих президентских выборов. Оно может пролить свет на способность Белого дома управлять кризисами по всему миру, если Байден будет добиваться переизбрания в 2024 году.

События августа прошлого года негативно сказались на рейтинге одобрения американского лидера. По данным опроса Института Гэллапа, в середине августа 2021 года рейтинг Байдена составлял 49%. К середине сентября, после завершения вывода войск США и возвращения талибов к власти в Афганистане, этот показатель снизился до 43%. Это стало самым значительным падением рейтинга одобрения за один месяц, который так и не смог полностью восстановиться. 20 октября, по данным службы социологических опросов Института Гэллапа, рейтинг одобрения президента составлял 40%.

Байдена и его советников по национальной безопасности, похоже, совершенно застигло врасплох то, как быстро рухнуло афганское правительство. Администрация изначально предполагала, что афганские военные смогут продержаться по крайней мере несколько месяцев. Однако правительство, которое ранее поддерживали Соединённые Штаты, пало за считаные недели, а президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы подошли к Кабулу ещё до того, как все американцы покинули столицу, что заставило американских дипломатов сжечь секретные документы в посольстве.

Это было именно то, чего, как обещал Байден, не случится под его руководством. И если бы эти события были свежи в памяти избирателей, позиции демократов могли бы пострадать в этом году.

«Это навредило бы Байдену… Это действительно навредило бы Байдену, как бренду, который он представлял более компетентным, по сравнению с его предшественником», — заявил вице-президент по политике Института Ближнего Востока Брайан Катулис. Вместо этого, по его словам, Афганистан «исчез с глаз долой — из сердца вон» избирателей этой осенью.

И действительно, как пишет The Washington Times, данные опросов показывают, что об Афганистане практически не вспоминают на главной политической сцене в этом году. Опубликованный в понедельник опрос Института Гэллапа показал, что экономика, право на аборты, преступность, оружейная политика, иммиграция, отношения с Россией и изменение климата больше всего интересуют избирателей.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.