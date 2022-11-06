Мнение: ЖЖ напомнил о былом

Либеральная Бесплатная Партия

Думал я, думал… И все-таки решил, что надо что-то делать. Прежде всего к этой мысли меня сподвигло некое, почти на грани ощущения, изменение атмосферы в ЖЖ. По-моему, в интересующей меня – то есть, условно говоря, политической части ЖЖ – буквально в этом году произошло некое ПРЕСЫЩЕНИЕ СЛОВАМИ… О чем речь? Всё – на уровне ЧУВСТВА, так что не судите строго…

В общем, я думаю, что есть периоды, когда людям надо разговаривать, обсуждать – и есть моменты, когда к значитлеьной части собеседников приходит понимание, что разговор “пошел по кругу”, постоянно “перетираются” уже давно всем понятные мысли и сюжеты. Это означает, что время разговоров прошло, и требуется некое ДЕЙСТВИЕ. Возможно, небольшое, возможно, после него опять все “опустится” на уровень бесконечных и содержательных “перетираний” – однако ДЕЙСТВИЕ необходимо.

Возможно, я не прав. Но, тем не менее, надо ПОПРОБОВАТЬ. В конце концов, как говорил Конфуций (или Лао Цзы? Не помню) “Путь в тысячу ли начинается с маленького шага”. Да и никогда неизвестно, какая по счету попытка окажется успешной…

Короче, пора уж начать создавать ту самую Партию, о которой мы тут давеча не раз говорили. “Бесплатную”, естественно. То есть такую, которая не то что не платит сама своим участникам, а, наоборот, безусловно ориентирована на то, что все ее участники отдают ей свои мат. ресурсы, время, деньги и прочее БЕЗВОЗМЕЗДНО и без надежды на какую-либо компенсацию в будущем.Словом, все это было описано здесь – http://sapojnik.livejournal.com/230517.html

Второй важнейший принцип – “деньги в голоса не конвертируются”. То есть – человек, вложивший в партию 100 000 руб., имеет с человеком, вложившим в дела партии 10 руб., равное количество голосов – 1 (один).

Содержательно предлагаю ТРИ важнейших базовых принципа для объединения:

1. Восстановление выборности на всех уровнях

2. Перераспределение полномочий и бюджетов “сверху вниз” – то есть от регионального и федерального уровня к МСУ)

3. Контроль общества за правоохранительными органами (выборность шерифов и прокуроров ИЛИ подчинение милиции местной власти с, опять же, выборностью прокуроров).

Партию, естественно, либеральной направленности. Без нацизма в духе “пней” или “Родины”, без “государственничества” в духе “величие Газпрома (т.е. тьфу – России!) – всё, а права граждан – ничто”. Чисто либеральная партия: низкие налоги, местное самоуправление, перераспределение бюджетов с тем, чтобы “внизу” оставались достаточные деньги, выборность чиновников снизу доверху, независимые СМИ, сильные суды ПРИСЯЖНЫХ, подконтрольность “силовиков” избирателям (ВСЕХ силовиков – армии, милиции, прокуратуры). В общем, ничего эксремального.

Если это кому-то интересно – надо начинать ОБЪЕДИНЕНИЕ. Собственно, для начала это должно быть, конечно, ДВИЖЕНИЕ, а не Партия. Что-то типа “Бесплатного Либерального Движения” (напрашивается аббревиатура Балда, но название можно поменять).

В чем будет отличие от уже существующих “Гражданских фронтов”, СПСов и прочих “демократов”? Все просто: партия должна НЕлидерская, ориентирована при этом ЖЕСТКО на участие в выборах. То есть, попросту говоря – на ВЛАСТЬ. Для начала – на влияние, потом – на контроль.

Я предполагаю в пятницу пойти в какое-нибудь кафе попить чаю. Там можно было бы и встретиться. Народу много не будет. Да много и не надо. Для начала. Просто пообщаться, понять, кто чего стоит и чего МОЖЕТ… И всё! (2006)

Да, было дело… Оказывается, ровно 16 лет назад я “решил переходить от слов к делу” – и создавать партию. Провозгласил вот такой Манифест, а вечером пошел в кафе на месте нынешней “Шоколадницы” – ждать будущих партийцев. Подошло, как ни странно, два человека. На следующую неделю – еще двое, через месяц прибился и приставленный гебист (как без него). В лучшие годы БП насчитывала человек 30, у меня там тусовались, было дело, и Катя Винокурова, и Сергей Михеев. Но – не взошло. Из искры не возгорелось пламя.