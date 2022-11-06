Комбинация диеты и физических упражнений эффективна для похудения и контроля уровня глюкозы

Прерывистое голодание полезно для метаболических процессов, может даже способствовать снижению веса. С другой стороны, высокоинтенсивные интервальные тренировки также полезны для организма. Недавнее исследование показало, что их сочетание дает превосходные результаты как для избавления от лишних килограммов, так и для контроля показателей глюкозы в организме.

В данном исследовании ученые сосредоточили внимание именно на результатах потери веса у дам, столкнувшихся с избыточным весом или даже ожирением. Хотя сам эксперимент продолжался всего несколько недель, этого достаточно, чтобы понять, что для достижения положительной динамики в весе необязательно строго контролировать калории и проводить много времени в спортзале.

Новое исследование

В исследовании приняли участие 130 дам, у каждой из которых имелись проблемы с весом и было подтверждено ожирение. Эксперимент продолжался 7 недель. В течение этого времени участники либо ограничивали питание 10-часовым периодом, но не контролировали количество потребляемых калорий, либо вносили в свой график 10-20-минутные интенсивные тренировки трижды в неделю. Некоторые из них выполняли оба предписания одновременно.

Все группы, кроме контрольной, потеряли вес. Однако добровольцы, которые сочетали интервальное голодание с тренировками, потеряли больше веса. Кроме того, их показатели глюкозы в крови заметно улучшились.

Почему эта комбинация действительно работает?

Ограничение приема пищи по времени, как правило, приводит к снижению потребления калорий в целом. Однако продление голодания на ночь имеет ряд метаболических преимуществ, особенно среди тех, у кого уже присутствуют проблемы с регулированием уровня глюкозы, резистентностью к инсулину, в анамнезе есть случаи диабета 2-го типа или гестационного диабета, СПКЯ.

Кроме того, высокоинтенсивные тренировки также имеют ряд метаболических преимуществ. Например, заметно повышается ЧСС. Как следствие, ускоряется процесс жиросжигания, что полезно для людей, имеющих лишние килограммы в зоне талии.

О чем еще необходимо знать

Это короткое исследование, которое продолжалось всего несколько недель. Однако его результаты говорят о многом. Хотя потеря веса действительно наблюдалась, она была относительно небольшой. Ученым теперь необходимо разобраться, если продолжать жить в таком темпе и с подобного рода диетой, будет ли наблюдаться дальнейшее снижение веса. Например, в течение 3, 6 или 12 ближайших месяцев.

Вопреки распространенному мнению, потеря веса не зависит существенно от многочасовых тренировок в спортзале или строгого контроля калорий. Скорее, нужно просто увеличить количество времени ежедневно, когда организм сможет беспрепятственно отдыхать от еды. В идеале должен учитываться 24-часовой циркадный ритм, когда мы потребляем больше калорий в течение первой половины дня и голодаем ночью не менее 12 часов.

Такие изменения многим может быть трудно внести в свой распорядок дня, когда время имеет большое значение, а калории встречаются за обедом или ужином в изобилии.

Внедряем новые привычки в жизнь

Внедрить новые привычки в жизнь достаточно непросто. Многим может показаться трудно ожидать час или два после пробуждения, чтобы позавтракать, или отказать себе в позднем ужине после насыщенного трудового дня. Однако, если вы попробуете на практике такие новые привычки, обязательно оцените преимущества по контролю уровня глюкозы и даже снижение веса в долгосрочной перспективе.

В случае упражнений качество так же важно, как и количество. Однако вы можете проводить в тренажерном зале всего 10–20 минут в день или бегать несколько раз в неделю. В результате получите тренировку с высоким уровнем эффективности, которая способствует похудению.