Для повышения иммунитета или похудения: учимся готовить здоровые, согревающие и сытные зимние супы

Зимой нужно есть как много больше витаминов, чтобы поддерживать иммунитет и хорошее настроение. Во избежание истощения организма питание в холодное время года должно быть теплым и состоять преимущественно из растительной пищи. Это означает, что как минимум 2/3 меню должно включать сезонные овощи, обеспечивающие запас минералов и витаминов, необходимых для здоровья. Поэтому вполне логично, что ограничительные диеты в это время года соблюдать не рекомендуется. Осенне-зимние изменения и так достаточно агрессивны для человека. В сегодняшней статье предложены несколько простых рецептов супов, которые решают поставленные задачи.

Зимний суп из чечевицы и мангольда

Для приготовления этого необычайно оригинального блюда потребуются:

масло – 1 ст. л.; лук-репка – 1 шт.; морковь и сельдерей – 3 шт.; чеснок; 5 пучков мангольда; мускатная тыква, нарезанная кубиками, – 1 ст.; тимьян, орегано, соль кошерная, душистый перец; зеленая чечевица – 0,5 ст.; консервированные помидоры – 420 г; нут – 420 г; овощной бульон – 5 ст.; пармезан – 0,5 ст.

Налейте масло в большую кастрюлю и разогрейте. Добавьте к нему лук, морковь, сельдерей и чеснок, продолжайте еще в течение пары минут жарить. Овощи должны размягчиться.

На следующем этапе добавьте стебли мангольда, кубики тыквы, сушеные травы и другие специи. Перемешайте, чтобы все овощи покрылись маслом и специями.

Добавьте в сковороду остальные ингредиенты (кроме пармезана). Доведите смесь до кипения, закройте емкость крышкой, чуть уверните огонь. Продолжайте варить, пока тыква не станет мягкой, а чечевица не приготовится. Добавьте листья мангольда.

Разлейте зимний суп по тарелкам и украсьте пармезаном.

Картофельный суп

Этот суп отлично подойдет для холодных зимних вечеров. Для его приготовления нужны:

бекон – 450 г; лук-репка – 1 шт.; чеснок; картофель – 1,3 кг; тапиока – 3 ст. л.; куриный бульон – 4 ст.; кокосовое молоко – 1 банка; дрожжи – 3 ст. л.; любимые специи, зеленый лук.

Особенности приготовления

В кастрюлю положите крупно порубленный бекон. Когда он станет хрустящим, выложите его на бумажное полотенце. Оставьте около 3-4 столовых ложек жира от бекона в кастрюле. К блюду добавьте лук. Продолжайте обжаривать, пока он не станет мягким и ароматным.

Добавьте чеснок, картофель и хорошо перемешайте. Посыпьте картофель тапиокой, добавьте бульон, молоко, специи и пищевые дрожжи. Доведите смесь до кипения и варите. Картофель должен полностью приготовиться.

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Перелейте половину овощного супа в другую кастрюлю. Вторую половину нужно превратить в однородное пюре с помощью блендера. После смешайте протертый суп с оставшейся половиной и беконом. Бекон сделает суп более соленым, поэтому не добавляйте больше специй, пока все вкусы не смешаются. Примерно через пару минут попробуйте блюдо и, при желании, приправьте морской солью и перцем. Хранить такой суп можно в холодильнике до 4 дней.

Подают готовое блюдо, украсив предварительно зеленым луком.

Овощной суп для похудения

С помощью этого блюда можно не только запастись витаминами, но и избавиться от нескольких лишних килограммов. Для приготовления потребуются следующие продукты:

картофель – 1 шт.; морковь – 3 шт.; стебель сельдерея; лук-репка – 1 шт.; чеснок; любимые специи; белая фасоль – 420 г; овощной бульон – 4 ст.; консервированные помидоры – 1 банка; шпинат – 4 ст.; масло – 1 ст. л.

Поместите все ингредиенты, кроме шпината и оливкового масла, в кастрюлю. Накройте крышкой и варите. Все овощи должны полностью размягчиться. На следующем этапе положите шпинат и продолжайте готовить.

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Если вы предпочитаете более густое блюдо, разомните ингредиенты вилкой, положите обратно в кастрюлю, перемешайте и продолжайте готовить. Перед подачей сбрызните тарелку супа несколькими каплями масла.

Итальянский зимний суп

Этот необычный суп никого не оставит равнодушным. Для его приготовления необходимы следующие ингредиенты:

масло – 1 ст. л.; колбаса из индейки – 300 г; лук-репка – 1 шт.; чеснок; помидоры – 2 ч.; овощной бульон – 5 ст.; белая фасоль – 400 г; сушеные травы (петрушка, орегано, тимьян и розмарин); шпинат – 2 ст.; цельнозерновые макароны – 0,5 ст.

Разогрейте масло в кастрюле. Добавьте к нему нарезанную кубиками колбасу. Также добавьте мелко порубленный лук и чеснок, тушите несколько минут. Лук должен стать мягким, а колбаса слегка подрумянится. Добавьте нарезанные помидоры.

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Влейте бульон и белую фасоль. Посыпьте сушеными травами и доведите до кипения. До минимума уверните конфорку, затем варите 10-15 минут.

Наконец, добавьте шпинат и сырые макароны. Снова доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой и варите еще пару минут, пока макароны не станут мягкими. Подавайте готовое блюдо, предварительно украсив зеленым луком.

Суп с белыми грибами

Этот рецепт идеально дополняет сытный зимний обед. Для его приготовления нужны достаточно простые ингредиенты:

кипяток – 4 ст.; сушеные грибы – 2 ст.; крахмал кукурузный – 1 ст. л.; соус соевый – 1 ст. л.; любимые специи; масло – 2 ст. л.; лук-шалот – 2 ст.; чеснок; шерри – 1 ст.; ассорти свежих грибов – 1,4 кг; тимьян; сливки – 0,5 ст.

В первую очередь залейте порцию белых грибов 2 стаканами кипятка. Отложите их в сторону на 20 минут. Откиньте грибы на дуршлаг, но бульон нужно будет сохранить. Процедите жидкость через дуршлаг в миску. Размешайте в грибном бульоне кукурузный крахмал, соевый соус, соль, перец и оставшиеся 2 стакана кипятка.

На следующем этапе нагрейте масло в кастрюле или сковороде с высокими бортами. Добавьте к нему лук-шалот и чеснок, готовьте, регулярно помешивая. В результате лук-шалот должен стать мягким. Обычно на это уходит около 4 минут. Добавьте шерри. Обязательно дождитесь кипения и варите 30 секунд. Снимите с огня.

Смешайте белые грибы, бульона, лук-шалота, свежие грибы и тимьян в большой кастрюле. Накройте крышкой и готовьте на сильном огне. Овощи должны стать очень мягкими, а ароматы усилиться. Затем уберите крышку и готовьте уже без нее. Смесь должна слегка загустеть. Обычно для этого требуется около получаса.

Переложите 2 стакана супа в блендер. Снимите центральную часть крышки, чтобы выпустить пар. Положите чистое полотенце на отверстие крышки, чтобы предотвратить разбрызгивание. Смешайте до однородности. Верните протертый суп в кастрюлю, аккуратно вмешайте крем. Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим. Обычно такой суп украшают свежей зеленью. Если таковой не найдется на кухне, подойдет и ее сушеный вариант.