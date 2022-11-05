 

“Совсем пропал”: Пожалевший о разводе Газманов делит любимую с другим

05.11.2022, 23:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исполнитель хита “Морячка” сумел создать крепкие плодотворные отношения со второй супругой Мариной, и теперь просто пожинает плоды взаимной любви. А сын Олега Газманова от первого брака пока не женат. В детстве Родион сильно пожалел о разводе родителей, и теперь страшно боится совершить фатальную ошибку отца.

Время от времени 41-летний мужчина погружается в работу, но сил на покорение карьерных вершин не хватает. В День народного единства Родион готовился выступить перед публикой, однако случилась беда. “У меня пропал голос. И не просто, а от слова совсем”, — пожаловался холостяк.

В итоге на помощь красавцу-брюнету пришел Олег Газманов — выступил вместо больного. Ну а Родион тем временем сообщил в личном блоге несколько фактов о любимой. “Я встречал много таких, но нравились мне не все; у меня есть постоянная, но в силу работы мне приходится проводить время с другими…” — выразился мужчина.

Вскоре оказалось, что речь идет не о девушке, а о кровати. У холостяка оказался специфический юмор. Родион также признался, что делит любимую с другим — со своим котом.

Судя по всему, Олег Газманов махнул рукой на личную жизнь своего взрослого сына. Остается лишь надеяться, что в постели 41-летнего красавца окажется кто-то, кроме пушистого питомца.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22 / В Москве прощаются с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным

23.12.21 / Мнение: О мобилизации женщин

06.12.21 / Мнение: Нужен новый набор правил для Интернета

03.09.20 / Мнение: Либералы забыли о Навальном и Ефремове

19.10.21 / Эмигрировала, чтобы не отправиться на тот свет вслед за мужем: три драматических романа звезды 90-х Ларисы Черниковой

19.01.22 / «От неё сильно не поправишься»: доктор Мясников назвал преимущества водки над пивом

31.03.22 / Нюша о второй беременности, жизни после рождения сына и обычном дне в Дубае

19.05.21 / Мила Кунис и Эштон Катчер показали свой новый дом в фермерском стиле

06.09.22 / “Ее юмор не очень близок”: участник “Голоса” объяснил настороженное отношение к Гузеевой на проекте

02.09.20 / Выпьем за любовь: после начала нового романа Брэд Питт представил шампанское собственного производства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика