 

День иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”: традиции 6 ноября

05.11.2022, 23:54, Разное
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ИСТОРИЯ

В 1688 году больная
сестра Патриарха Иоакима во время молитвенного чтения услышала голос. Он велел
ей встать на колени перед образом Богородицы в окружении всех бедствующих,
больных и голодных, сидящих вперемешку с ангелами. Помолившись перед образом, Евфимия
получила исцеление.

В результате
икона Богородицы “Всех скорбящих Радость” прославилась. Вокруг
святого места выстроили церковь, а люди массово стали приходить в
Преображенскую церковь в Москве.

В народе наблюдали
за природой, ведь дело шло к зиме. Заблаговременная подготовка к морозам сулила
хорошую зиму.

ТРАДИЦИИ и
приметы

На праздник
почитания иконы “Всех скорбящих Радость” принято молиться за здоровье
семьи и близких.

Незамужние
девушки собирались и гадали на жениха — в этот день предсказания имели особую
силу.

6 ноября — подходящий
день для покупки и продажи недвижимости.

Если за человеком
увязалась белая собака, значит впереди его ждет большое богатство.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
6 НОЯБРЯ

Девушкам запрещено
принимать подарки и угощения от незнакомых мужчин.

Нельзя бить
зеркало, иначе можно накликать несчастье.


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