День иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”: традиции 6 ноября

ИСТОРИЯ

В 1688 году больная

сестра Патриарха Иоакима во время молитвенного чтения услышала голос. Он велел

ей встать на колени перед образом Богородицы в окружении всех бедствующих,

больных и голодных, сидящих вперемешку с ангелами. Помолившись перед образом, Евфимия

получила исцеление.

В результате

икона Богородицы “Всех скорбящих Радость” прославилась. Вокруг

святого места выстроили церковь, а люди массово стали приходить в

Преображенскую церковь в Москве.

В народе наблюдали

за природой, ведь дело шло к зиме. Заблаговременная подготовка к морозам сулила

хорошую зиму.

ТРАДИЦИИ и

приметы

На праздник

почитания иконы “Всех скорбящих Радость” принято молиться за здоровье

семьи и близких.

Незамужние

девушки собирались и гадали на жениха — в этот день предсказания имели особую

силу.

6 ноября — подходящий

день для покупки и продажи недвижимости.

Если за человеком

увязалась белая собака, значит впереди его ждет большое богатство.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

6 НОЯБРЯ

Девушкам запрещено

принимать подарки и угощения от незнакомых мужчин.

Нельзя бить

зеркало, иначе можно накликать несчастье.