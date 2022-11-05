 

Скотт Риттер – Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине — но Европа не горит желанием отправлять свои войска

05.11.2022, 23:45, Разное
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В европейских странах не испытывают восторга от идеи отправлять солдат на Украину и опасаются, что Польша продолжит втягивать НАТО в конфликт, заявил отставной офицер разведки США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. На деле у большинства стран — участниц альянса нет ни сил, ни желания участвовать в вооружённой борьбе, подчеркнул он.

Насколько велик энтузиазм НАТО, западноевропейских глобалистов, Госдепартамента США и Пентагона в деле оказания Украине военной помощи на местах силами их военнослужащих? Можете ли вы ответить на этот вопрос? 

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Очень большой энтузиазм у поляков: на Украине уже присутствуют от 10 до 30 тысяч их солдат, воюющих на передовой. Это правда. Они несут потери. Но ни они, ни украинцы, ни русские (не упоминают это. — ИноТВ), то есть русские говорят об этом, но у них такая позиция: если хотите погибнуть, идите сюда  мы не можем вас остановить.

Европа не от этого не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма! Во-первых, отсутствует инфраструктура, даже у Соединённых Штатов. Конечно, у нас есть 101-я воздушно-десантная дивизия — но эта лёгкая пехота с вертолётами окажется в зоне действия мощных средств ПВО и тяжёлой бронетехники, долго они не протянут.

Польские военнослужащие хорошо подготовлены, они могут действовать в обороне, но они не результативны в наступлении, с точки зрения отправки польской армии в страну. Те польские военнослужащие, которые сейчас направляются на Украину, попадают в ряды украинской армии, которая была создана нуля силами НАТО с целью проведения наступательных операций. Но у Румынии нет боеспособных вооружённых сил, Болгария не хочет в этом участвовать, Великобритания… её армия может уместиться на футбольном стадионе! Дело в том, что даже если бы у НАТО было желание участвовать (в конфликте. — ИноТВ), у него нет возможностей для этого. И желания участвовать в нём нет.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2022 года. 


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