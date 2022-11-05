Находчивая Кристинка! – Личное мнение

Как пишут, Кристинка Орбакайте, успешно гастролирующая по стране, невзирая на трудности, выперлась на концерте в Сочи в образе матери.

Мать у неё — Пугачёва, если кто вдруг не в курсе.



Фото: Соцсети

Надела балахон и пошла по залу, имитируя, как сообщают, «неповторимую манеру исполнения», и размахивая руками, как это делала Алла.

Что сказать на это? А вы знаете, молодец Криска!

Одна Пугачёва уехала, а Кристинке чего? Правильно, раз нет одной Пугачёвой, пусть будет другая.

Нам-то какая разница?

Кто-то скажет, что голосок у Кристинки слабенький. Ну и что, отвечу я на такой выпад. Не голос главное, а манеры. Хочет зритель, чтобы шли к нему в зал? Значит, нужно дать людям то, что они хотят — это миссия любого исполнителя.

Пока Алка вливается мимо в зарубежную тусовку из-за своей глупости, умная и тихая её дочка работает и зарабатывает. И если для заработков нужно исполнять, как исполняла когда-то мать, то почему бы и нет?

Кто, если не родная дочь, имеет право на наследие матери?

Ну, про наследие — это я, конечно, загнула ради красного словца, но вы поняли правильно, да?

И всё у Кристинки будет хорошо. Пусть работает и зарабатывает. Я всегда всем говорила, что Орбайкайте — дама не промах. Хвалю.

Согласны?

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