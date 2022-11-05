Мнение: Пермакризис, сквоттеры против Яндекса и небинарный Шекспир

1. Каждый год в Великобритании записывают новые слова, чтобы выбрать из них «слово года». Обычно этот выбор отражает актуальные темы и дух современной эпохи (с точки зрения самих англичан, разумеется). И вот что они выбрали в этом году (ссылка):



Пермакризис! Словарь Collins выбрал этот термин «словом года-2022». Означает «перманентный кризис».

В список вошли также слова «Патигейт» (скандал с пьяными вечеринками Бориса), «Банк тепла» (общественное место, где можно погреться) и… Куив! Вот уж действительно новое и неожиданное словечко!

Нынешний многолетний кризис на Западе начался отнюдь не в 2022 году. И даже не в 2020-м году после наступления ковида.

В той же Великобритании, например, дела весьма плохи как минимум с 2008 года. За это время британские статистики сумели изобразить небольшой экономический рост, однако подавляющее большинство британцев его не заметило (рост ВВП был вызван главным образом притоком мигрантов и печатным станком, а выиграли от него в основном богатейшие слои населения, ибо реальное имущественное расслоение в стране огромно). Рекордная за полвека инфляция быстро съедает британские пенсии и накопления, бывшая империя погрязла в долгах. Побороть инфляцию, не задрав резко ставку и не обрушив таким образом долговой рынок, невозможно.

По разным оценкам, в Британии сейчас худший экономический кризис то ли за последние 300 лет, то ли как минимум с 1970-х годов. И судя по всему, этот «пермакризис» действительно будет продолжаться ещё очень долго, оправдывая своё название.

2. Алексей Антонов пишет про распространённую проблему в Западной Европе и США (ссылка):



С мест сообщают: сквоттеры заняли дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме.

Сквоттеры это такие люди, которые самостоятельно захватывают «незанятые» по их мнению помещения и живут там, превращая место в помойку. При попытке их выгнать оказывают сопротивление.

У меня подобные явления вызывают крайнюю степень недуомения. У вас в странах «победившего капитализма» и «главенства демократии» частную собственность защищать не принято? Вы же сами это всё придумали, что человек может владеть и распоряжаться домом? Как так получилось?

Это ведь не какое-то уникальное явление. Дом Аркадия Воложа заняли не особые сквоттеры по заданию СБУ (хотя и такое может быть). Это действительно реальная насущная проблема для европейцев.

Ознакомимся со свежими советами, как бороться со сквоттерами. Например, предлагается следующее:

– поставьте сигнализацию, это поможет выгнать сквоттеров в первые двое суток (почему-то это важно);

– не выкладывайте посты в соц. сетях, что вы куда-то уезжаете из дома надолго, для сквоттеров это звучит как приглашение;

– если продаете жилье, не устанавливайте знаки SALE на улице, чтобы сквоттеры не узнали, что там никого нет;

– попросите кого-нибудь регулярно проверять ваше жилище, если вы отсутствуете;

– и так далее.

3. Новости об очередных достижениях западной толерантности порою звучат как советские анекдоты (ссылка):

Британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» лондонского театра «Икар» — роли исполняют небинарные герои, а события происходят во времена Третьего рейха. <…>

Коллектив лондонского театра отменил спорную постановку и разорвал отношения со своим директором после скандала из-за кастинга. <…>

«Постановка “Ромео и Джульетта” для небинарных исполнителей, в которой Джульетта переосмыслена как еврейка из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда, оказалась втянутой в скандал из-за того, что ни одного еврея не включили в кастинг».