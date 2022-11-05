 

Мнение: Кто же создал Украину

05.11.2022, 23:00, Разное
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Из Толкователя:

“Смешная история. В мае 1918 года в Киеве начались переговоры между советской российской делегацией и Украинской республикой. Советы представляли Раковский, Мануильский и Сталин. Посредником на переговорах была Германия.

Украинцы на переговорах общались с советскими через переводчика, зато с немцами, присутствовавшими на заседании – на чистом русском. И это был не какой-то демонстративный шаг украинцев. Просто два из трёх советских переговорщиков очень плохо говорили на русском, и украинцы их не понимали (переводили с полурусского на русский). Первым был болгарин Раковский, постоянно коверкавший слова, а вторым – Сталин, с чудовищным грузинским акцентом, из-за которого больше половины его речи не было понятным, и он сам половину из сказанного на русском не понимал.
Лучше всех из советской делегации по-русски говорил украинец Дмитрий Мануильский, окончивший Сорбоннский университет во Франции”.
(Из книги ЖЗЛ «Яков Блюмкин»)

Цитата хороша прежде всего тем, что убедительно развеивает миф, будто “Украину создал Ленин”, за разгон которого по пабликам некоторое время назад взялся даже лично Путин В.В.

Источник: Размышления вольного социолога


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