С брюками-палаццо, белой рубашкой и как ансамбль из двух частей: способы носить кимоно на любые осенние мероприятия

Кимоно является трендовым вариантом, которое пользуется огромной популярностью каждое лето. Однако этой осенью такой наряд также в моде и с ним можно легко составить самые различные красивые образы.

Кимоно отлично вписывается в достаточно неформальные образы, которые можно сочетать как с джинсами, так и с платьями или костюмами. Вот несколько модных и стильных вариантов.

В качестве плаща

Кимоно можно легко использовать в качестве замены плаща или куртки. Отлично смотрится такой наряд в сочетании с джинсами и рубашкой.

Оригинально все это выглядит вместе с вышитым кимоно, чтобы получить более эффектный и притягательный внешний вид.

Свадебный наряд

Костюмы стали одним из любимых вариантов нарядов для гостей, предпочитающих комфорт. Этой осенью стоит сделать ставку на элегантность.

Чтобы выглядеть на свадьбе шикарно, можно надеть прямые брюки вместе с кимоно.

В виде платья

Это просто отличный вариант для различных мероприятий. Платье-кимоно выглядит просто фантастически с элегантным силуэтом и широкими рукавами.

Эффектный и роскошный дизайн

Максимально простой и непринужденный наряд с джинсами и белой рубашкой можно практически полностью преобразовать и сделать его невероятным и впечатляющим.

Для этого нужно просто надеть красивое и стильное кимоно. Хорошо выглядит наряд, вышитый стразами. Можно выбрать как длинное кимоно, так и более короткое, чтобы придать своему образу больший визуальный интерес и притягательность.

Офисный стиль

Кимоно можно надеть в офис и выглядеть при этом строго, но вместе с тем, стильно, ярко и эффектно.

Можно надеть этот наряд вместо блейзера. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, стоит выбирать одежду, выполненную из более плотных материалов.

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Хорошо смотрится кимоно вместе с черными широкими брюками палаццо и коричневыми сапогами. Такое сочетание оттенков станет самым трендовым этой осенью.

Вместо пальто

Если хочется использовать кимоно вместо пальто, то стоит выбирать для себя шерстяную модель.

Есть множество различных вариантов такой одежды, от приталенной, до более широкой и негабаритной.

Атласное кимоно

Такое изделие в последнее время становится все менее формальным и все более повседневным.

Плавные формы атласного кимоно помогают подчеркнуть фигуру и сделать образ просто фантастическим и роскошным.

Хорошо смотрится вместе с брюками палаццо. Лучше всего, если наряд будет полностью выполнен в монохроматических тонах. Если выбрать два атласных изделия, то получится отличный вариант для торжественного мероприятия, чтобы можно было чувствовать себя комфортно.