 

“Вполне естественная вещь”: Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова

05.11.2022, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Только последователи дзен-буддизма в последние дни не обсуждают конфликт, возникший между Филиппом Киркоровым и Наргиз Закировой. Ведь даже самые, мы уверены, ленивые, прильнули к экранам мобильных телефонов, чтобы быть в курсе развития скандала.

Что же случилось? Наргиз, которой запретили въезжать на территорию России, выругалась, когда узнала о туре, с которым Филипп Киркоров поехал по ее родному Узбекистану. Услышав об этом Филипп, в свою очередь, обматерил экс-коллегу так, что у свидетелей этого чуть уши не завяли.

По словам очевидцев, Киркоров часто ведет себя чересчур эмоционально и грубо. Подтвердить это может брат
Владимира Кузьмина, Александр Кузьмин. По словам музыканта, он часто цепляется и хамит людям. А на “Новой волне” поп-король и вовсе кричал матом на весь зал, хотя в зале было множество детей. Так бы себя повел, уверены некоторые, лишь грязноротый похабник.

Нынешним инцидентом Александр Кузьмин шокирован ничуть не меньше. Тем не менее, он встал грудью за Киркорова.

Времена нынче тяжелые и нервные, а люди находятся на постоянном взводе, утверждает Александр. Кроме того, на взгляд Кузьмина, в дело вмешались амбиции звезд: каждый популярный человек уверен в том, что он – чуть лучше остальных и можно ему, поэтому, чуть больше. Этот вывод, можно полагать, относится как к Филиппу Киркорову, так и к Наргиз.

“Это вполне естественная вещь”, – зафиналил брат Владимира Кузьмина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07.22 / В честь человека, который подарил России космос: Госдума рассмотрит переименование Байконура в Рогозинск

03.06.21 / Подборка сообщений русскоязычных интернет-СМИ

17.10.22 / Лукашенко: Все частные предприниматели должны с этого дня увеличить сотрудникам зарплаты минимум в два раза

04.09.22 / Мнение: О высокопоставленном беглеце с тонущего корабля… Куда же ты, воин?

23.04.22 / Система «коробка – альбом – фотография»: как распорядиться детскими поделками, не обидев ребенка

13.08.20 / Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

02.04.22 / Симона таких любит – Личное мнение

27.05.22 / Мнение: Психологические консультации – запись продолжается

08.10.20 / Земные деревья помогут обнаружить внеземную жизнь

22.09.22 / Принц Гарри и Меган Маркл улетели в Калифорнию через сутки после похорон Елизаветы II

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика