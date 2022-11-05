 

“День прорыва”: 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

05.11.2022, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам нумеролога Андрея Ткаленко, 11-й месяц является особенным в году, так называемым трамплином на новый уровень. В 2022-м 8 ноября произойдет лунное затмение, и к этому дню лучше подготовиться. “Это день прорыва как для нашей планеты, так и для человека”, – сказал эксперт.

Ткаленко советует людям “принять и распределить эмоцию”, которая придет в этот вторник во время важных встреч, покупок или других событий. Мол, важна чистота намерений человека. 8 – число истины и правды. Необходимо разобраться в себе и понять уровень доверия к тому, что делаешь.

Завершением так называемого прорыва станет 9 ноября.

Говоря о числе 11, нумеролог назвал его уникальным. Якобы оно выходит за рамки восприятия. Люди, которые родились 11 числа или месяца, связаны “с информационной базой планеты”. У таких людей, по мнению Ткаленко, антенна над головой, условно говоря, конечно.

8 ноября заканчивается коридор затмений в 2022 году. Астрологи говорят, что люди, которые пытаются изменить свою жизнь к лучшему во время коридора затмений, обязательно добьются поставленных целей, а тех, кто долго жил в разочаровании и занимался нелюбимым делом, ожидают более тяжелые времена.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10.22 / Мифы о загробном мире: превращение в бабочек, работа после смерти и все животные попадают в рай

16.02.21 / Стариков: «Юлия Навальная прибыла в Германию, чтобы оспорить результаты Нюрнбергского трибунала»

24.08.20 / Звезда сериала “Хор” Леа Мишель впервые стала матерью

22.08.20 / Никита Пресняков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом

23.07.20 / Два года назад в Подмосковье изнасиловали и убили пятилетнюю девочку. Преступника до сих пор не наказали

14.12.21 / Врач Александр Мясников рассказал о действенном способе лечения насморка

16.05.21 / Мужчин много – счастья мало: почему красотке Анне Самохиной так не везло в любви

10.07.22 / Счета за электроэнергию этой зимой грозят ввергнуть в нищету миллионы британцев

09.05.22 / Мнение: О внезапной, но полной капитуляции Путина… Вместо парада?

24.09.22 / Учимся подбирать осеннюю обувь под модные джинсы сезона: комбинации, улучшающие силуэт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика