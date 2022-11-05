Такер Карлсон – тягчайшее преступление против США — нелегальные мигранты беспрепятственно идут в США и славят Байдена

Журналистам Fox News удалось с помощью беспилотника запечатлеть сотни мигрантов из Мексики, нелегально пересекающих границу США. По мнению телеканала, это стало возможным именно потому, что у власти находится администрация Джо Байдена. Такое отношение к мигрантам — «тягчяйшее преступление, когда-либо совершённое против нашей страны», отмечает ведущий Такер Карлсон.

Избиратели расстроены проблемой иммиграции и ценами на топливо, и администрация Байдена распродала наши стратегические нефтяные запасы, в том числе Китаю, чтобы сбить цены на топливо. Но они ничего не сделали с открытыми границами. Всё на самом деле становится хуже, а выборы всё ближе. Удивительно, это о чём-то говорит.

В прошлый раз мы показали вам кадры, снятые с помощью беспилотника, на которых толпы людей из разных стран нелегально пересекают границу с нашим государством, чтобы остаться здесь навсегда. С прошлой ночи всё стало даже хуже. Корреспондент Fox News Билл Мелуджин уже больше года следит за развитием ситуации, и сегодня он выходит на прямую связь с нами с границы.

БИЛЛ МЕЛУДЖИН, корреспондент Fox News: Да, Такер, администрация Байдена продолжает настаивать, что граница здесь закрыта и безопасна, но это не соотносится с реальностью, которую мы видим здесь. Вот наглядная иллюстрация. Посмотрите на новое видео, которое мы сняли сегодня рано утром. Ужасная картина, которую мы получили с нашего беспилотника, оборудованного тепловизором. На ней видно ещё одну огромную группу, состоящую из нескольких сотен нелегальных мигрантов, которые переходят границу в районе Норманди в Техасе.



Мы видим это уже четвёртый день подряд. Ранним утром, до восхода солнца и в этом самом месте единой ровной линией они пересекают реку Рио Гранде, не встречая никакого сопротивления на другой стороне реки. Это всё происходит очень свободно, потому что эти мигранты знают, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на американскую землю, их пропустят. Они верят, что смогут попасть в США, в их отношении откроют дело и пропустят в США, назначив им дату судебного разбирательства, но не станут выдворять обратно или вывозить за пределы страны. И так и есть, именно так и происходит в большинстве случаев.



Эти кадры ужасают. Иногда череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз. Мы смогли поговорить с некоторыми мигрантами, которые пересекают границу. Некоторые заявили: «Граница открыта». Другие сказали нам: «Джо Байден — лучший». Они понимают, что при этой администрации самое время идти, и они продолжают приходить в доселе невиданных количествах.



И эта группа была не единственной, которую мы засняли. Посмотрите на вторую часть видео. Всего через несколько часов в другом городе, Игл Пасс, другая группа из нескольких сотен мигрантов нелегально пересекала границу в районе частной фермы орехов пекан. Это происходит по несколько раз в день каждый день.



Такер, моральный настрой пограничной службы здесь сходит на нет, хуже некуда. Мы общаемся с сотрудниками этого ведомства каждый день, они чувствуют, что превратились в сотрудников сферы соцзащиты. Один пограничник мне сказал, что чувствует, что при этой администрации приоритеты пограничной службы сместились с защиты границы к бумажной работе пропускных пунктов.



Возвращаю вам слово.



Тягчяйшее преступление, когда-либо совершённое против нашей страны.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2022 года.