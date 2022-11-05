Мнение: Пожар

В Костроме, в клубе «Полигон», который принадлежит депутату областной думы от «Единой России» Ихтияру Мирзоеву, произошла трагедия. Погибли люди. 7 ноября в Костромской области объявлен траур.

Уже установлено, что пожар начался из-за выстрела в потолок из ракетницы «Сигнал охотника». Стрелял 23-летний Станислав Ионкин. Ветеран боевых действий, участник спецоперации России на Украине. Вернулся в Кострому в авугсте, после ранения.

Мне вот интересно, после приговора за гибель безвинных людей и этапирования в колонию, Станислав успеет записаться в ЧВК Вагнера? Или к моменту вынесения приговора спецоперация уже завершится?

Фотография отсюда

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