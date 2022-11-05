 

Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника

05.11.2022, 21:05, Разное
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Новогодние праздники – золотое время для певцов, диджеев, музыкантов и певцов. Как известно, месяц корпоративов может обеспечить трудолюбивым артистам сытый год. Именно поэтому представители творческих профессий хватаются за каждую возможность заработать. Особенно, если речь идет о том, чтобы провести мероприятие в период декабря или начала января.

Прибавим к этому трудности, с которыми столкнулись почти все исполнители в 2022 году. Напомним, даже официальный диджей Филиппа Киркорова Катя Гусева призналась, что с букингом артистов в этом году все печально. Даже у нее, как писали Дни.ру, всего три предложения на весь декабрь. Финита ля комедия, иными словами.

Так что неудивительно, что артистами используется каждый шанс принести в дом копеечку. Даже, если ради этого заработка придется из этого самого дома сбежать, бросив своих близких в разгар семейного праздника.

Именно так, как только что стало известно, и решил поступить Леонид Агутин. Сегодня утром он опубликовал в своем Телеграм-канале пост, в котором анонсировал концерт, запланированный на 3 января 2023 года. Так что с Анжеликой Варум он проведет лишь первый день нового года: затем нужно будет торопиться в аэропорт, чтобы добраться до Красной Поляны и приступить к репетиции и саунд-чекингу.

С одной стороны, дополнительный заработок сможет позволить Леониду Агутину сделать роскошный подарок Анжелике Варум, которая простила подлого изменщика после интрижки. С другой же – что, как ни совместный досуг, способно сблизить людей. Особенно тех, кто отдалился друг от друга…


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