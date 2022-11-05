 

Пресс-служба Евгения Пригожина создала официальный канал в Telegram

05.11.2022, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Издание “Утро.ру” обратило внимание на несоответствие между сведениями, которые распространяют ряд Telegram-каналов с именем Пригожина, и информацией, которую транслирует от лица предпринимателя официальная группа пресс-службы компании “Конкорд” в социальной сети “ВКонтакте”. Чтобы внести ясность в этот вопрос, бизнесмен сообщил, что его представители специально создали канал “Пресс-служба Пригожина”, где будет появляться актуальная информация от него лично.

“Я дал поручение пресс-службе создать Telegram-канал “Пресс-служба Пригожина”, в котором я гарантирую, что все заявления публикуются от меня лично”, – сообщил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что не имеет отношения к каналам “Евгений Пригожин в Telegram” и “Кепка Пригожина”. При этом бизнесмен отметил, что они не распространяли “вредную” информацию, и поблагодарил их авторов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.20 / Скандалы: Дорогой Дмитрий Анатольевич

12.05.22 / Раскрыт заговор западных стоматологов: зубная паста является главной причиной кариеса

20.09.22 / СМИ: Европа пытается восполнить дефицит газа с помощью солнечных батарей

09.08.20 / Жители Рязани устроили флешмоб в поддержку «Роскосмоса»

23.04.22 / Система «коробка – альбом – фотография»: как распорядиться детскими поделками, не обидев ребенка

06.07.21 / Нюд, френч, монохромия и не только: интересные дизайны педикюра для знойного лета

18.12.20 / В бюджет 2021 года заложат 20 млрд рублей на обучение чиновников пользованию звонками в Telegram

02.12.20 / Армия: Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде?

20.07.21 / Масоны в России

13.11.21 / Не увлекайтесь аксессуарами и восполняйте недостаток железа: советы мировых гуру парикмахерского искусства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика