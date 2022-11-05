Мыло, маски и даже кремы: как использовать омолаживающие свойства куркумы в домашней косметологии и делать из нее разные уходовые средства

Многие обычные продукты, находящиеся под рукой практически у каждой хозяйки, при правильном подходе можно использовать для поддержания красоты. Сегодня мы уделим внимание такой пряности, как куркума. Мало кто знает, но ее можно применять в омолаживающих целях.

Состав

Для начала вкратце о составе этого чудодейственного корня. Вот малая часть веществ, входящих в него:

Пиридоксин и фолиевая кислота, способствующие скорейшей регенерации кожи. Аскорбиновая кислота, ускоряющая восстановление тканей. Витамин Е, укрепляющий сосуды и выводящий токсины. Тиамин, известный тем, что насыщает энергией. Рибофлавин, необходимый для метаболизма. Витамин РР, улучающий обмен веществ и липидный обмен. Холин, являющийся структурным компонентом клеточных мембран. Пантотеновая кислота, регулирующая жировой обмен. Витамин К, регулирующий клеточные окислительно-восстановительные процессы. Бетаин, способствующий скорейшему усвоению других веществ.

И это только витамины! Помимо них в куркуме есть макро- и микроэлементы (начиная с калия и кальция и заканчивая железом и цинком), а также аминокислоты. Не удивительно, что девушки начали использовать корень куркумы, дабы насытить полезными веществами свою кожу и получить от этого максимум пользы.

Рецепт омолаживающей маски

Чтобы сделать питательное средство из куркумы, нужно потратить пару минут. Для приготовления омолаживающей маски потребуется взять:

1 ст. л. куркумы. 1 ампулу витамина Е. Несколько капель масла шиповника. Белок одного яйца.

Все компоненты, кроме витамина Е, необходимо тщательно перемешать, а его добавить в последнюю очередь в однородную массу. Получившийся состав нужно нанести толстым слоем на лицо, шею и область декольте, а потом выдержать 15 минут. Затем смыть теплой водой, промокнуть чистым полотенцем и закрепить эффект нанесением любимого крема.

Крем против морщин

Если вас беспокоят темные круги под глазами и неэстетичные складочки, то приготовьте из куркумы крем. Что понадобится:

1 ст. л. куркумы. 1 ампула витамина Е. 1 ст. л. свежевыжатого геля алоэ вера.

Все перечисленные ингредиенты соединить в отдельной емкости и отправить в холодильник. Через 10 минут достать и нанести на области, которые вас беспокоят. Когда средство полностью впитается, нужно с помощью влажного ватного диска убрать его остатки и умыться холодной водой.

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Такой крем отлично успокаивает кожу, делает ее эластичнее и мягче, выравнивает тон лица, и даже помогает ускорить процесс заживления ран, если таковые имеются.

Очищающая маска

Есть еще один рецепт мягко воздействующего средства, помогающего бороться с воспалительными процессами, прыщами и раздражением. Что понадобится:

1 ст. л. меда. 2 ст. л. йогурта. 1 ст. л. куркумы.

Все нужно смешать и нанести на предварительно очищенную кожу на 15 минут. Сочетание перечисленных ингредиентов помогает запустить обновляющие процессы в эпидермисе, предотвращает шелушение, а также отшелушивает омертвевшие клетки.

Другие рецепты

Помимо перечисленных вариантов, есть еще и многие другие. Вот наиболее популярные:

С сухостью кожи помогает бороться масса, состоящая из куркумы и жирного молока, смешанных в равных пропорциях. Она отлично увлажняет и питает кожу, а что самое главное – ее можно использовать регулярно. Кожа утяжеляться не будет. Эффекта отшелушивания можно добиться, смешав куркуму с оливковым маслом. Достаточно 2-3 применений с интервалом в 2 дня, чтобы увидеть результат. Вернуть сияние и тонус зрелой коже можно, пройдя курс из масок на основе меда, жирного кефира и куркумы. Простое сочетание продуктов дает поразительный лифтинг-эффект. Если кожа пострадала от ожогов, шрамов или порезов, залечить ее можно с помощью маски из куркумы, сливок и гороховой муки (нужно взять 1, 2 и 1 ст. л. соответственно). Регулярное нанесение такой маски поможет осветлить и уменьшить шрамы. Выровнять тон лица без косметики поможет нанесение на него смеси из масла чайного дерева и пряности. Однако жирной коже данное средство не подойдет – только нормальной и комбинированной. Нормализовать работу сальных желез можно с помощью средства из овсяной муки, смешанной с 0,5 ч. л. куркумы и разбавленной водой. Густую массу наносят на очищенную кожу, выдерживают 20 минут, а потом смывают. Лицо очищается чуть ли не до скрипа! Вернуть коже бархатистость можно с помощью маски из куркумы и белой глины. Получившуюся сухую смесь надо разбавить хорошо теплой водой, и специальной кистью нанести на лицо. Когда засохнет – смыть и насладиться результатом. Правда, обладательницам сухой кожи маска не подойдет – она ее пересушит.

А чтобы усилить визуальный эффект, рекомендуется порадовать свой организм и внутренним воздействием. Физическое состояние всегда отражается на внешности. Попробуйте приобрести экстракт куркумы, и потом каждый день употреблять натощак с утра по одной капсуле. Вы не только станете выглядеть моложе и свежее – ваше самочувствие улучшится в разы.