Как сохранить фигуру в форме и добиться подтянутого тела женщине за 60: лучшие виды физической активности и эффективные упражнения

Физическая активность и правильное питание являются неотъемлемой частью здорового образа жизни на протяжении всей жизни, но с возрастом наши потребности постоянно меняются. Большое количество исследований показывает, что регулярные физические упражнения особенно важны для пожилых женщин и что все больше и больше из них выбирают активный образ жизни. В этой статье вы узнаете о пользе физических упражнений после 60 лет и о том, как всегда оставаться в форме.

Возрастным женщинам рекомендуется заниматься спортом не менее двух-трех раз в неделю. Когда мы говорим о физических упражнениях, мы в первую очередь имеем в виду высокоинтенсивные тренировки. Все остальное считается досугом. Поскольку интенсивные упражнения очень утомительны для организма, для полного восстановления требуется достаточное время между тренировками.

Польза физических упражнений для пожилых женщин

Врачи и исследователи рекомендуют возрастным женщинам оставаться как можно более активными, не перенапрягаясь. К преимуществам физических упражнений в пожилом возрасте относятся следующие:

Регулярные упражнения приносят больше энергии. Даже если это кажется нелогичным: бездействие утомляет, а когда вы активны, у вас больше энергии. Любые упражнения способствуют высвобождению эндорфинов, важных нейротрансмиттеров, которые способствуют облегчению боли и хорошему самочувствию. Эндорфины борются с гормонами стресса, способствуют здоровому сну и подтягивают фигуру. Упражнения помогают предотвратить и противодействовать заболеваниям. Сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, депрессия и диабет являются распространенными и часто смертельными заболеваниями у пожилых женщин. К счастью, более активный образ жизни помогает предотвратить эти заболевания или облегчить неприятные симптомы, если они у вас уже есть. Физические упражнения могут стать ключом к предотвращению неприятной болезни. Регулярные занятия улучшают работу мозга. Ум и тело гораздо более тесно связаны. Здоровое тело означает здоровый дух, и женщины, которые регулярно занимаются спортом, имеют лучшее когнитивное здоровье. Также было доказано, что регулярные физические упражнения снижают риск развития болезни Альцгеймера или деменции почти на 50%.

Прежде чем приступить к любым упражнениям, вам следует обратиться за советом к врачу. Необходимо убедиться, что вы достаточно здоровы, чтобы заниматься спортом. Также врач порекомендует, какие упражнения идеально подходят для вашего текущего уровня физической подготовки.

Перед началом тренировки обязательно сделайте несколько разминочных упражнений на растяжку. Это снижает риск растяжения мышц и улучшает подвижность. Будьте осторожны, не прыгайте и не растягивайтесь слишком интенсивно, так как это только усугубит нагрузку на мышцы.

В кардиотренировках важен не столько тип упражнений, сколько их интенсивность. Спектр занятий практически безграничен – делайте то, что вам нравится больше всего. Вы можете попробовать разные виды спорта и упражнения, это отличный способ добавить разнообразия и не дать вам перегореть или заскучать. Далее – о том, какие упражнения идеально подходят для женщин после 60 лет.

Пилатес

Этот вид упражнений подходит для людей всех возрастов, потому что вы сами можете выбрать интенсивность. Это особенно полезно для людей за 60 лет, так как нагрузка на суставы меньше, чем при других видах деятельности. Кроме того, вы можете заниматься дома или в группе.

Пилатес очень популярен среди пожилых женщин, потому что он не требует движений с весовой нагрузкой и, следовательно, имеет относительно низкий риск получения травмы. Он отлично подходит для улучшения гибкости и укрепления основных мышц.

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Велоспорт

Езда на велосипеде – еще одно отличное занятие, которое укрепляет сердечно-сосудистую систему. В зависимости от интенсивности и времени, которое вы тратите на это, вы можете сжечь много калорий и быстро развить выносливость. Езда на велосипеде также идеально подходит для наращивания укрепления силы.

Йога

Древняя практика йоги была разработана для того, чтобы укрепить психическое, физическое и эмоциональное здоровье. Эти упражнения помогут вам заснуть, отрегулировать гормоны, сжечь жир, нарастить мышечную массу, повысить гибкость и улучшить осанку.

Аквааэробика

С возрастом наши суставы изнашиваются, что приводит к боли. Некоторые виды упражнений становятся чрезвычайно болезненными. Однако совсем отказываться от спорта нет причин. Плавание, аквааэробика и другие водные виды спорта подходят для всех возрастов. При тренировках в воде практически не бывает болей в суставах, возникающих при других видах спорта, так как наше тело становится практически невесомым. Кроме того, это отличный способ укрепить сердце, повысить выносливость и нарастить мышечную массу.

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Силовые тренировки с гантелями

Доказано, что силовые тренировки уменьшают симптомы диабета, остеопороза, боль в спине и депрессию, помогают вам контролировать свой вес. Они также способствуют более высокому метаболизму и лучшему контролю уровня сахара в крови.

Упражнения с гантелями являются одними из лучших вариантов силовых тренировок для женщин старше 60 лет, если выполнять их, соблюдая осторожность. Силовые упражнения укрепляют отдельные группы мышц, улучшают гибкость.