“Ущипните меня”: Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту

2022 год стал поворотным в судьбе старшей дочери Примадонны. Ей пришлось прощаться с самым дорогим, что у нее есть — с семьей. Кристина Орбакайте потеряла практически все: улизнувшую в Израиль мать, брата Гарри, сестру Лизу. К тому же смерть забрала ее названного отца Бориса Моисеева. Покойный артист считал Кристину своей некровной дочкой.

Исполнитель хита “Голубая луна” скончался 27 сентября. Соответственно, 40 дней с момента его смерти выпало на 5 ноября. В эту символическую дату Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге кадрами со своего концерта. “Что происходит? Ущипните меня! Какая огненная!” — реагировали поклонники на появление певицы. Ну а затем для нее пришел черед скорби с кладбищенской фотографией.

Звездная блондинка разместила в Сети фото с погоста, где захоронен Борис Моисеев. “Сегодня 40 дней, как нет Бореньки”, — добавила к фото Кристина Орбакайте.

При этом артистка не уточнила, когда именно посещала кладбище. Для публики осталось загадкой, припала она к могильному кресту 5 ноября или же это случилось раньше.

Как бы то ни было, в горе исполнительницы хита “Перелетная птица” сомневаться не приходится. Постепенно Кристину Орбакайте покидают родные люди. Борис Моисеев ушел насовсем, а успеет ли вернуться к ней Алла Пугачева?