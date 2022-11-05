РИА «Новости» сделало платной пометку о статусе иностранных агентов

Крупнейшее в России информационное агентство РИА «Новости»

вводит плату за использование пометки «Иностранный агент» для физических и

юридических лиц. Иноагенты должны будут ежемесячно платить 1000 рублей для

сохранения статуса.

Согласно федеральному закону,

каждое упоминание организации или физлица, получившего статус иностранного

агента по решению суда, должно сопровождаться соответствующей пометкой. С 1

декабря некоторые СМИ решили сделать её платной и взимать плату в размере 1000

рублей всякий раз, когда иноагент упоминается в том или ином материале. В

случае отказа от оплаты за использование пометки информационные порталы смогут

обратиться в суд и взыскать с иноагентов задолженность при помощи службы

судебных приставов.

«Бюджет на 2023 год свёрстан с

учётом доходов от использования статуса иноагентов. В среднем в материалах РИА «Новости»

они упоминаются до 80 раз в сутки, что позволит пополнить бюджет издания более

чем на 23 миллиона рублей в год. Эти деньги будут потрачены на разъяснение

вредоносной роли иностранных агентов, их коварных планов против России и её

народа, а также на обновление материально-технической базы», – пояснили в

издательстве.

—