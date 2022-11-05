 

В Италии при крушении вертолета погибли семь человек

05.11.2022, 18:56, Новости дня
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Спасатели Италии обнаружили в южной области Апулия обломки вертолета, вылетевшего с островов Тремити, на борту которого находились семь человек, сообщил вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе.

Вертолет Agusta A109 итальянской транспортной компании пропал с радаров и перестал выходить на связь с диспетчерами. Сообщается, что утром он вылетел с островов Тремити, которые находятся в Адриатическом море, на борту были два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе девочка 13 лет, передает РИА «Новости».

Обломки машины найдены в районе городка Апричена в провинции Фоджа. В аварии погибли четверо членов одной семьи из Словении.

Ранее при падении российского вертолета пострадали двое граждан Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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