 

FP: ЕС ждут мрачные перспективы в случае холодной зимы без газа из России

05.11.2022, 18:56, Новости дня
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Этой зимой Евросоюз может столкнуться с серьезным кризисом из-за отказа от российского газа, все будет зависеть от погоды, сообщил профессор истории Колумбийского университета Адам Туз.

В статье для Foreign Policy Туз написал, что Европа находится во власти погоды, от того, будет зима теплой или холодной, зависит, сумеет ли Европа пережить следующие шесть месяцев без серьезных экономических, политических и социальных потрясений, передает РИА «Новости».

Автор считает, что кризис в Европе случился из-за конфликта на Украине, который лишил ее примерно трети поступающего из РФ газа, «перспективы складываются очень мрачные – разве только сохранится теплая погода».

Туз напомнил, что многие европейские страны зависели от российского газа, на котором базировались промышленность, электроэнергетика, а также отопление домов и домашнее хозяйство.

Ранее заместитель главного редактора Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «генерал Мороз» отрезвляет немцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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