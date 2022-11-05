 

Продюсер Иосиф Пригожин предложил сделать празднование Нового года в России более деликатным

05.11.2022, 18:56, Новости дня
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В РФ следует пересмотреть формат празднования Нового года, сделать этот праздник более семейным деликатным в этом году, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин призвал подумать о разных поколениях, детях и семьях, где есть мобилизованные.

«Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», – цитирует Ura.ru Пригожина.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал опрос, предложив выбрать, в каком формате следует в этом году праздновать Новый год.

Между тем, согласно данным сервиса SuperJob, большинство россиян поддержало отмену широкого празднования Нового года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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