Продюсер Иосиф Пригожин предложил сделать празднование Нового года в России более деликатным

В РФ следует пересмотреть формат празднования Нового года, сделать этот праздник более семейным деликатным в этом году, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин призвал подумать о разных поколениях, детях и семьях, где есть мобилизованные.

«Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», – цитирует Ura.ru Пригожина.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал опрос, предложив выбрать, в каком формате следует в этом году праздновать Новый год.

Между тем, согласно данным сервиса SuperJob, большинство россиян поддержало отмену широкого празднования Нового года.

—