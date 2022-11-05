Улучшаем качество своего шампуня: какие витамины можно добавить в него для разного типа волос

Волосы – богатейшее украшение женщины, предмет настоящей гордости. Чтобы сохранить здоровье шевелюры как можно дольше, ей требуется надлежащий уход и витамины, которые ускоряют рост, укрепляют фолликул, добавляют блеск. Самый простой способ создать витаминную бомбу – насытить шампунь. Вот список лучших добавок для красоты и здоровья.

На что обратить внимание

Если вы никогда раньше этим не занимались, то можете не знать, что витамины делятся на жирорастворимые и водорастворимые. Первая категория обычно связана с токоферолом, ретинолом и знакомым нам с детства витамином Д, которые продаются в аптеке в блистерах. Жиры – сама по себе структура тяжелая, и скорее всего, не подойдет волосам плотным, густым, жирным. Добавлять средства в шампунь нужно микропорциями, при необходимости увеличивая концентрацию.

Ко второй группе относятся аскорбиновая кислота и витамины группы В. Их добавлять в шампунь тоже нужно вдумчиво, потому что избыток кислоты вызывает сухость, шелушение и ломкость волос.

Итак, какую пользу приносит каждый из витаминов?

Витамин В6

Если вы заметили, что в последнее время ваши волосы стали ломкими, неприятными на ощупь, тонкими, налицо нехватка витамина В6. Он помогает бороться с перхотью, снижает жирность кожи головы, нормализует кислотно-щелочной баланс. Помочь волосам с первого применения сможет одна ампула витамина 200 мл. Добавьте ее в двойную порцию шампуня, разделите пополам и дважды промойте волосы, одновременно делая легкий массаж. Специалисты говорят, что В6 лучше работает в сочетании с В12, поэтому можно сочетать, смешивая по половине ампулы того и другого.

Витамин В2

В межсезонье многие страдают от избыточного выпадения волос. Вам рекомендуется обогатить рацион продуктами с рибофлавином, а на волосы наносить витамин В2. Купите в аптеке упаковку ампул и добавляйте одну в шампунь при каждом мытье головы. Витамин можно смешивать и с маской, и с бальзамом. Этот ускоритель в юности волос, укрепит, сделает более устойчивыми к внешним разрушительным факторам.

Витамин А

Другое его название – ретинол. Дефицит ретинола приводит к потере силы, выпадению волос, шелушению, зуду кожи головы. Но с ретинолом нужно быть осторожным. Если у вас сухие волосы, добавляйте немного в шампунь, но если корни быстро жирнятся и кожа в целом жирная, то ретинол лучше добавлять в бальзам или маску и наносить от середины волос к кончикам.

Никотиновая кислота

Польза никотиновой кислоты давно доказана. Хорошее средство для укрепления волос, нормализации выработки себума, придания и сохранения объема в течение длительного времени. Кроме того, никотиновая кислота стимулирует рост волос за счет усиления кровообращения. Для получения эффекта достаточно использовать кислоту пару раз в неделю.

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Витамин Е

Если вы читаете этикетки, то знаете, что витамин Е добавляют почти в каждый вид косметики для лица и волос. Сильнейший антиоксидант, он помогает бороться с выпадением, обновляет эпидермис, стимулирует кровообращение. Если вы страдаете перхотью, вам также витамин показан к применению. Для усиления эффекта витамин Е можно смешивать с ретинолом.

Витамин В12

Недостаточк витамина В12 приводит к сильному выпадению волос, их ломкости и тусклости. Избавиться от ненужных провели поможет несколько капель витамина В12, добавленного в шампунь. Но не более двух раз в неделю. Курс – месяц.

Витамин В1

Ломкость? Сухость? Ярко выраженная нехватка витамина В1, которая, к тому же, может отражаться и на качестве кожи. Этот витамин также продается в ампулах, добавляем его в шампунь или бальзам. Имейте ввиду, что все ампулы нужно открывать непосредственно перед мытьем головы. Косметика для волос должна быть безсульфатная, с максимально нейтральным составом. Силиконы и тяжелые сульфаты создают на волосах пленку и препятствуют проникновению питательных веществ.

Витамин С

Самый популярный витамин среди всех известных. Если хотите иметь длинные, здоровые волосы, попробуйте добавить пару капель не только в шампунь, но и увеличить его содержание в рационе.