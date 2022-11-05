Шорты с колготами и много принта: тенденции офисной моды на зиму 2022-2023

Осенью и зимой может быть достаточно сложно подобрать одежду для офиса, чтобы выглядеть стильно, привлекательно и модно.

Кроме того, важно поддерживать деловой образ, который будет полностью соответствовать офисному стилю. Вот несколько отличных вариантов нарядов, которые можно вписать в свой офисный образ осень-зима 2022-2023 года.

Наряд с шортами

Очень красиво смотрятся кожаные наряды и хорошо подойдут для офисного стиля.

Отличным решением станут кожаные шорты в сочетании с колготами и ботинками. Это самый настоящий тренд этого года. Дополнить образ можно красивым свитером.

Белые брюки

Многие считают, что белые штаны созданы только для лета, но это не так. Хорошо смотрится такой наряд вместе с коротким шерстяным пальто, например, яркого сиреневого цвета.

Стоит добавить конверсы на платформе, чтобы создать просто превосходный образ. Это идеальный и стильный наряд для офиса.

Длинное платье

Осенью и зимой в таком наряде можно чувствовать себя максимально комфортно и при этом выглядеть очень стильно и модно.

Дополнить длинное теплое платье можно при помощи байкерской куртки и массивных ботинок. В итоге получится стильный и модный наряд.

Одежда с животным принтом

Можно создать офисный образ, выбирая для себя наряды с анималистичными узорами.

Такие вещи хорошо смотрятся вместе с довольно яркой одеждой. Например, отлично смотрятся брюки с леопардовым принтом вместе со свитером горчичного, яркого красного или фиолетового цвета.

Мужской костюм

Такая одежда поможет создать строгий и элегантный внешний вид. Хорошо будет смотреться черный костюм в сочетании с простой белой рубашкой и ботинками с квадратным носком.

Также красиво смотрится наряд вместе с майкой нейтральных тонов и лоферами или мокасинами. Дополнить создаваемый образ лучше всего стильной сумочкой.

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Принт гусиные лапки

Это просто идеальное решение для составления модного и элегантного образа для всех тех, кто предпочитает классику.

Хорошо будет смотреться стильная куртка с мини-юбкой с принтом гусиные лапки. Такая комбинация является просто идеальным вариантом для осени. Можно дополнить все это стильными ботинками на трековой подошве или мокасинами.

Наряд с эффектом кожи

Кожаные вещи на протяжении длительного времени остаются самым настоящим трендом.

Хорошо смотрятся брюки с укороченным свитером. Можно дополнить такой наряд ковбойскими сапогами или мокасинами.

Шорты и высокие сапоги

Такое сочетание всегда актуально этой осенью и зимой. Хорошо будут смотреться короткие шорты вместе с жилетом и высокими сапогами. Это отличное решение для осени.

Мини-юбка и мокасины

Это просто отличное решение на осень и зиму, так как такой наряд можно легко сочетать с самыми различными вариантами одежды.

Завершить образ можно при помощи короткой куртки, сапог и колгот.

Брюки с дырками

Это самый настоящий тренд этого года. Такие штаны прекрасно сочетаются с любым вариантом обуви, как с туфлями, так и с мокасинами и даже кроссовками и сапогами.

Что же касается цветов нарядов, то отличным решением станет розовый. Особенно интересно смотрится оттенок фуксии. Также в моде апельсиновый, желтый, приглушенный зеленый, гранатовый и фиолетовый.