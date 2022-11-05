Sky News – более четверти британцев покупают еду в кредит

Больше 25% жителей Великобритании из-за мощнейшей инфляции в этом году начали пользоваться кредитными картами для покупки продовольствия, передаёт Sky News. Как показал соцопрос, проведённый по заказу канала, пятой части британцев приходилось для похода за продуктами занимать деньги у знакомых, а четверти — продавать личные вещи.



AP

На фоне усугубления охватившего Великобританию инфляционного кризиса более четверти жителей страны начали покупать продукты питания в кредит, пишет Sky News со ссылкой на социологическое исследование, проведённое по заказу телеканала компанией Ipsos.

Как пишет сайт канала, более 25% участников опроса признались, что из-за быстрого роста цен в этом году стали пользоваться кредитными картами в продуктовых магазинах. Пятая часть респондентов указали, что занимали деньги у близких. 25% опрошенных заявили, что сводят концы с концами, продавая личные вещи, а 24% — что экономят на еде, пропуская приёмы пищи.

Возможный рост закредитованности населения из-за более активного использования кредитных карт и займов выглядит особенно тревожно на фоне политики британских властей, направленной на повышение ключевой ставки, подчёркивает корреспондент Sky News.

Более трети участников исследования Ipsos за последние три месяца испытывали трудности с оплатой счетов за электроэнергию, пишет Sky. Вместе с тем, хотя этот показатель несколько вырос с августа, когда компания проводила аналогичный опрос, в целом доля респондентов, которые из-за роста цен меняют свои привычки, даже несколько снизилась. Впрочем, как заявляют в Ipsos, это говорит скорее не о том, что граждане вдруг стали оптимистично смотреть на состояние экономики, а о том, что в августе были зафиксированы пиковые значения тревожности — то есть снизилась она лишь относительно, а в целом остаётся весьма высокой.

Рост цен на энергоресурсы, а затем и на продовольствие британцы ощущают уже много месяцев, но теперь у них появился ещё один повод для беспокойства — повышение цен на недвижимость, говорится в материале Sky. Как поясняет корреспондент канала, этот фактор возник не так давно, а к тому же будет проявляться постепенно, по мере того, как по ипотечным кредитам будут истекать начальные периоды с фиксированной ставкой. Между тем более трети участников свежего исследования Ipsos, имеющих ипотеку, сообщили, что за последние три месяца уже увидели рост ежемесячных выплат по своим кредитам.

Согласно исследованию, более половины респондентов считают, что в подорожание ипотечных кредитов внесли «значительный» вклад решения, принятые экс-главой правительства Лиз Трасс и Консервативной партией. Доля таких людей оказалась значительно выше, чем тех, кто считает, что основным фактором стало состояние мировой экономики в целом, российская спецоперация на Украине, брексит или пандемия коронавируса, подчёркивает корреспондент Sky News.

Между тем хотя британцы прежде всего возлагают ответственность за рост цен на жильё на госпожу Трасс, они не считают, что новое правительство сможет найти выход из кризиса: менее 10% респондентов заявили, что ни новый премьер Риши Сунак, ни глава минфина, ни оппозиция не смогут оказать сильное положительное влияние на преодоление кризиса, а с тем, что они смогут оказать хоть какое-то влияние вообще, согласились менее 30% опрошенных, пишет сайт Sky.

Впрочем, членов правительства, возможно, утешит тот факт, что публика считает более важным фактором не их решения, а шаги президента РФ Владимира Путина, иронизирует корреспондент Sky. Как показал опрос Ipsos, в том, что кризис в ближайшие полгода усугубится из-за российского лидера, убеждён каждый седьмой респондент, тогда как главу британского минфина в этом подозревают лишь треть опрошенных.