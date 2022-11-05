Кирилл Кяро о “Праве на свободу”, дочери и фильме “Меланхолия” Ларса фон Триера

В сериале “Право на свободу” вы сыграли бывшего военного, который пережил некоторые травмы и решил помогать людям. Насколько эта роль отличается от ваших предыдущих работ? И как легко вы согласились на съемки в проекте режиссера-дебютанта?

Когда Артем Дубра, режиссер сериала, рассказывал мне историю. Меня больше всего зацепила тема моего героя. Человека, покалеченного войной. У меня есть пару знакомых кто участвовал в боевых действиях. Мой Дядя воевал в Афганистане. Все они обыкновенные, по-своему даже жизнерадостные люди, но у каждого есть своя боль, она проявляется редко, но, если ты вдруг ее зацепил, ты ужаснешься даже на секунду почувствовав, что они пережили. Моему дяде уже под семьдесят. Он очень спокойный, тихий человек, но он постоянно воюет во снах, дерется даже.. раньше такие сны к нему не так часто приходили. Так вот такое, я еще никогда не играл. И когда я это понял, я согласился сразу, еще не читая сценария.

О чем вообще этот сериал?

Это история о волонтерах, о неравнодушных людях, которые помогают искать пропавших без вести. Все они очень разные по возрасту, с разными обстоятельствами и историей жизни. Они многим помогают, но иногда получается, что не всем эта помощь нужна. У них разные методы, но их объединяет неравнодушие и острое чувство справедливости.

Больше всего на съемках вам запомнился момент, когда…

Когда мой герой сдается и пошел дождь. Дождь пошел настоящий.

На что вы потратили свой первый гонорар?

На томик Станиславского. Это было еще далеко в отрочестве в Таллине. Я учился в школе и ходил в театральную студию. И наш мастер устроил нас в массовку на одну эстонскую картину. Вот, после того незабываемого съемочного дня, я пошел в книжный. Хотел купить “Работу актера над собой”, но на полках была только “Моя жизнь в искусстве”. Решил начать с нее (улыбается).

Если бы вы не стали актером, то кем?

Сложно теперь понять. Наверное, все равно, рано или поздно оказался бы здесь.

Чем вам запомнилось это лето? Лично для вас.

Моими короткими встречами с дочкой.

Москва или Таллин?

Питер

Сколько живет любовь?

Сложный вопрос.

Какой самый сложный вопрос вам задавала дочь Мира?

Зачем нужна твоя работа (Улыбается).

С кем вы мечтаете сняться в одном проекте?

Мммм… Со многими артистами, с которыми уже не раз снимался. Со многими молодыми и уже не очень. Все зависит от материала и режиссера. Но если назвать, то с Константином Хабенским и с Сергеем Шакуровым. Был момент, когда это чуть не состоялось, но пока не сошлось.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

Ммм… мда… хороший вопрос… сидеть за рулем часами напролет и ехать куда-то, это своего рода медитация и релакс.

Какой фильм вы пересматриваете, когда бываете в плохом настроении?

“Меланхолия” Ларса фон Триера. Предчувствие конца света, красота природы и суета мелких человеческих проблем при этом, меня восхищает.

Если бы завтра наступил конец света, как бы вы провели сегодняшний день?

Не знаю, может как в “Меланхолии”, рассказал бы сказку дочке о волшебной пещере, соорудил бы ее из палок, обнял бы всех своих любимых и закрыл бы глаза.