Мнение: Станут ли США Северной Бразилией, подорвёт ли ФРС экономику и ядерное оружие в Швеции и Финляндии

1. С одной стороны, белых детей в США уже меньше половины, и это значит, что примерно к середине столетия США окончательно перестанут считаться белой страной. С другой стороны, чернокожего населения в США лишь 12-14 процентов (по разным оценкам), при этом на половине территории страны его доля близка к нулю (жёлтый и коричневый цвет на карте см. карту).



Действительно, чернокожие в США сравнительно компактно проживают на юго-востоке, куда их предков массово завозили работорговцы для работы на плантациях. Современные афроамериканцы облюбовали также крупные города на богатом северо-востоке США и в Калифорнии, где высока социалка и сравнительно много рабочих мест. Однако там чернокожее население до сих пор зачастую проживает в формате гетто, и о столь же высоком уровне расового смешения и толерантности, как в Бразилии (ссылка), в США могут только мечтать.

Между тем, латиноамериканцев в США уже около 19% населения, а вместе с коренными индейцами – почти 20% (ссылка). Доля латиноамериканцев особенно быстро росла в последние десятилетия.

Поэтому более вероятным выглядит сценарий превращения США в Северную Мексику (если, конечно, не рассматривать сценарий новой гражданской войны и распада США на несколько государств).

2. Кримсональтер пишет (ссылка):



Заметка на полях об эволюции дискурса и последовательности взглядов наших западных партнёров.

CNN, 9 апреля 2021:

“Почему нам не следует так беспокоиться о безудержной инфляции в США. […] Цены растут в областях, которые специфичны для пандемии, и, вероятно, [повышения] будут временными. […]

Факторы, которые сдерживали инфляцию в течение последних 20 лет, остаются живыми и здоровыми […] Центральные банки, включая ФРС, не бьют инфляционную тревогу.”

CNN, 30 октября 2022:

“ФРС, возможно, придётся взорвать экономику [США], чтобы взять инфляцию под контроль”

От “не беспокоиться” до “взорвать экономику”. Поучительно.

3. Комментаторы из Швеции и Финляндии несколько месяцев рассказывали мне: дескать, мы вступаем в НАТО, чтобы защититься от злых русских, а ядерного удара со стороны России нам бояться нечего, так как ядерного оружия у нас не будет. Мы, дескать, только в НАТО запишемся, и всё. Никаких ракетных баз на нашей территории.



Как я и предполагал, США мнение своих пособников в расчёт не приняли. Шведы и финны продали свою независимость, так что права голоса у них теперь нет. Шведы продались за радужные ценности, финны — за кусочек шкуры неубитого медведя, то есть России, за счёт которой финны надеялись прирасти землёй. Итог один — голоса шведов и финнов имеют теперь примерно столько же значения, как голоса коров на ферме в Огайо. Цитирую (ссылка):

Швеция и Финляндия не исключили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.

Что же, за русофобию надо платить. Я надеюсь, что наши военные не только перенаправят ядерные боеголовки на финнов со шведами, — это в любом случае будет сделано, — но и донесут этот факт до наших соседей прямо, недвусмысленно. Достаточно громко, чтобы даже скандинавские сервильные СМИ вынуждены были порадовать аудиторию неожиданным для неё фактом.