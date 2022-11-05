В Смольном продолжают игнорировать истории незаконного мобилизованных петербуржцев

Чиновники Смольного и администрация петербургского губернатора Беглова продолжают показательно игнорировать все обращения по поводу незаконно мобилизованных горожан.

Друзья 43-летнего Александра Углова, которого забрали в военную часть 24 сентября, несмотря на проблемы со здоровьем и наличие трех детей, пытаются вернуть его домой. Они писали в различные комитеты Смольного, но везде получали «отписки». Жалоба на странице Беглова тоже ни к чему не привела.

Сейчас мобилизованный петербуржец находится в городской больнице. Его перевели туда после написанного им рапорта о не предоставлении медпомощи и отсутствии медкомиссии. Ему необходимо пройти врачебную комиссию, чтобы доказать имеющиеся проблемы со слухом и зрением, чтобы исправить категорию годности в военном билете. Однако врачи больницы до сих пор не провели полноценное обследование.

Стоит отметить, что данная история, как и множество других аналогичных, лишь подтверждает факт того, что мобилизационные мероприятия в Петербурге проходили с многочисленными нарушениями и «перегибами на местах», которые никаких не исправлялись, несмотря на то, что Беглов является главной мобилизационного штаба.