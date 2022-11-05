 

«Паспорт вам никогда не дадут» – тайный антисемит полгода консультировал россиян о получении гражданства Израиля

05.11.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники московской полиции задержали мошенника, который «консультировал» россиян, желающих получить израильский паспорт.

В марте 2022 года преступник создал агентство по миграции в Израиль с целью воспрепятствовать россиянам, имеющим еврейские корни, выехать из страны.

Война в УкраинеВ органы обратился 45-летний мужчина с заявлением, что в одной из московских компаний оказываются консалтинговые услуги ненадлежащего качества. Гражданин подозревал, что сотрудник организации сознательно ввёл его в заблуждение о возможности выезда за рубеж. В ходе расследования было установлено, что владелец и единственный сотрудник компании «Выезд в Израиль без проблем» является тайным антисемитом, который в 90-е гг. был активистом общества «Память». На допросе задержанный пояснил, что действовал в интересах русского народа.

– Я смотрю телепередачи и вижу, как живут в Израиле. Пускай евреи сначала у нас в России построят всё, а потом уезжают. Наша прекрасная Родина дала им всё, а они ей что? – возмутился он.

Всего в полицию обратилось более ста человек, каждый из которых заплатил мошеннику за «консультацию» от 5 до 10 тысяч рублей. Подозреваемый на период предварительного следствия заключен под стражу, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / «Самолет — и тот подержанный, а два банка моих где»?

14.08.22 / Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой

26.11.20 / Генерал, участвовавший в расстреле Белого дома в Москве, присоединился к команде Трампа

04.09.21 / Из-за роста цен на жильё жители Астрахани переселяются в бобровые хатки

03.05.22 / Мнение: О наглой гиене всей Европы

24.11.20 / Скандалы: Врио губернатора и мистер Хайд

14.06.22 / Стало известно, как дельфины распознают друг друга

21.05.22 / Обозреватель Spiegel советует НАТО рискнуть конфликтом с Эрдоганом ради Швеции и Финляндии

23.10.22 / Этот забор уже не отмоешь

27.10.22 / В Сети рассказали о малозаметных киноляпах в фильме «Брат»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика