«Паспорт вам никогда не дадут» – тайный антисемит полгода консультировал россиян о получении гражданства Израиля

Сотрудники московской полиции задержали мошенника, который «консультировал» россиян, желающих получить израильский паспорт.

В марте 2022 года преступник создал агентство по миграции в Израиль с целью воспрепятствовать россиянам, имеющим еврейские корни, выехать из страны.

В органы обратился 45-летний мужчина с заявлением, что в одной из московских компаний оказываются консалтинговые услуги ненадлежащего качества. Гражданин подозревал, что сотрудник организации сознательно ввёл его в заблуждение о возможности выезда за рубеж. В ходе расследования было установлено, что владелец и единственный сотрудник компании «Выезд в Израиль без проблем» является тайным антисемитом, который в 90-е гг. был активистом общества «Память». На допросе задержанный пояснил, что действовал в интересах русского народа.

– Я смотрю телепередачи и вижу, как живут в Израиле. Пускай евреи сначала у нас в России построят всё, а потом уезжают. Наша прекрасная Родина дала им всё, а они ей что? – возмутился он.

Всего в полицию обратилось более ста человек, каждый из которых заплатил мошеннику за «консультацию» от 5 до 10 тысяч рублей. Подозреваемый на период предварительного следствия заключен под стражу, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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