Моменты конфликта – на вес золота: почему в каждой реинкарнации мы встречаем одни и те же души

На своем жизненном пути каждый человек сталкивается со многими людьми, которые кажутся нам очень знакомыми. Считается, что в каждой реинкарнации мы встречаем одни и те же души. Но вот только их внешность отличается. Душа имеет свои циклы перевоплощения. Эта карма появляется из –за того, что, например, было не выполнено какое-то предназначение человека, поэтому душа не может быть свободной.

Отсутствие любви в жизни человека

Одна из причин, почему происходит реинкарнация, заключается в том, что у человека отсутствует любовь, его связь с другими близкими людьми. И вот тогда настигает карма. Считается, что мир существует по своим законам бытия. О каждом человеке хранятся записи в хрониках Акаши. И в этой памяти Вселенной доступно сознание человека.

Люди не встречаются просто так. У каждого из них своя цель, и когда она будет выполнена, то этот человек уйдет из жизни другого. Бывает, что некоторые даже вызывают неприятные эмоции, с ними происходят конфликты. На самом же деле, именно такие люди позволяют выплеснуть весь негатив, который находится внутри человека, освобождают от ненужного страха и боли, которые спрятались где-то глубоко в нашем сознании.

Как работает наше подсознание

Когда видят человека первый раз, то всегда его восприятие происходит на визуальном уровне. Но именно в этот момент и начинает работать подсознание, так как этот человек либо привлекает, либо отталкивает. И вот тут как раз происходит регистрация кармы, так как новый человек начинает на подсознательном уровне рассматриваться как личность.

Как оказывается, периоды конфликта тоже стоит правильно воспринимать и оценивать, так как в этот момент происходит что-то очень важное. В таких ситуациях проявляются сильные и слабые стороны человека, можно определить, над чем еще стоит поработать. Не стоит игнорировать новые ощущения, нужно учиться их понимать.

Душа каждого человека наполнена разными эмоциями, и нужно уметь над ними работать, чтобы избавиться от таких, как ненависть, ревность, печаль, страх. Со временем конфликты с другими людьми позволяют научиться способам убеждениям, активизируют ум. Да и отношения с другими людьми со временем становятся стабильными.

Общение с людьми

Окружающий мир, а особенно люди необходимы человеку для того, чтобы познать самого себя. Если рядом появляется тот, кто пытается навредить, то тогда начинают проявляться эмоции.

И если в прошлой жизни у вас был конфликт с каким-то человеком, то карма обязательно даст вам возможность встретиться вновь в другой жизни, чтобы вы смогли лучше понять друг друга, перестали испытывать негативные эмоции по отношению друг к другу, и чтобы такое перевоплощение смогло объединить вас любовью. И пока этого не случится, люди будут продолжать свой цикл перевоплощения в разных амплуа.