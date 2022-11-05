Как выбрать правильное пальто с учетом тенденций и своих внешних особенностей: рекомендации стилистов

Пальто является просто незаменимой вещью в гардеробе совершенно каждой женщины в осенний и зимний период. Хорошо, если будет в шкафу одно или два пальто. Одно может быть более базовым вариантом, а второе – акцентным.

Вот несколько советов относительно того, как правильно выбрать для себя верхнюю одежду, чтобы выглядеть просто превосходно.

Что учитывать при выборе пальто

У верхней одежды есть свой цвет, фасон и стиль. Некоторые модели выглядят стильно, некоторые романтичные и женственные. Есть яркие и озорные варианты пальто.

Особенности фигуры и покрой

Для каждой женщины, независимо от особенностей ее фигуры, есть пальто, которое поможет подчеркнуть все преимущества фигуры и скроет имеющиеся недостатки.

Девушкам с широкими плечами и узкими бедрами стоит выбирать пальто-кокон, одежду прямого покроя, а также расклешенные снизу модели.

При этом лацканы не должны быть очень широкими. Также стоит обратить внимание на линию плеча. Если она немного приспущена, то это приведет к тому, что плечи будут визуально казаться еще больше.

Девушкам с пышной грудью и бедрами, а также тонкой талией, хорошо подойдут пальто-халат или же варианты с поясом.

Тем же, у кого узкие плечи и широкие бедра, стоит выбрать одежду трапециевидного покроя. Отлично будут смотреться модели с широкими лацканами.

Для девушек, у которых основной объем сконцентрирован в области талии, лучше всего выбирать пальто-кокон, кейп или модели трапециевидного покроя.

Цвет и принты

Чтобы пальто отлично вписывалось в совершенно любой гардероб, стоит выбирать максимально нейтральные цвета. Отличным решением станет серое, коричневое, бордовое, бежевое, темно-синее или темно-зеленое пальто.

Стоит избегать слишком ярких и кричащих цветов, так как их довольно сложно вписать в повседневный образ.

Если не хочется выбирать однотонное пальто, то отличным решением станет узор гусиная лапка или клетка.

Материал изготовления

Наиболее теплым будет пальто, выполненное из кашемира. Однако, стоит помнить о том, что это довольно дорогостоящее изделие.

Стоит обратить внимание на плотность ткани. Чем она выше, тем теплее будет пальто. Чем короче ворс, тем меньше вероятность образования катышков.

Лучше всего если в составе ткани будет 15-20% синтетических волокон. Благодаря этому изделие не будет деформироваться и хорошо удерживает свою форму.

Также отличным вариантом станет пальто из верблюжьей шерсти, мериноса и ангоры. В таком изделии точно будет тепло и уютно.

Вот несколько отличных моделей, которые будут в тренде в этом году.

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Халат

Это довольно популярная и очень женственная модель пальто. Широкие модели изделия свободного покроя выглядят женственно, стильно и элегантно.

Пальто-халат представлено в самых различных цветовых вариациях и выполнено оно может быть из разных материалов. Отлично будут смотреться модели бежевого, молочного и пастельного оттенков.

Пальто-халат будет красиво смотреться вместе с платьями миди и широкими брюками.

Кокон

Это еще одна отличная и довольно популярная модель.

Такой наряд отличается тем, что оно имеет максимально свободный покрой и длину миди или же до колена. Отлично смотрится модель оверсайз.

Можно носить с широкими джинсами, брючными костюмами и приталенными трикотажными платьями.

Двубортное

Такое пальто характеризуется наличием двух рядов пуговиц. Такое изделие может иметь как приталенный силуэт, так и свободный покрой оверсайз.

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Осенью стоит выбирать пальто длиной ниже середины щиколотки, практически в пол. Что же касается цвета, то он может быть совершенно любым. Это могут быть как пастельные нейтральные оттенки, так и яркие и принтованные модели.

Хорошо смотрится как со спортивными, так и с более строгими и официальными нарядами.

Шинель

Это отличное двубортное пальто в стиле милитари, который пользуется огромной популярностью в этом году.

Шинель изготавливается преимущественно из теплого материала. Покрой приталенный. Могут быть накладные карманы, пояс и пуговицы.

Хорошо сочетается такое пальто с джинсами, кожаными брюками, грубыми ботинками.

Бушлат

Это двубортное пальто свободного покроя. Дополнено оно двойным рядом пуговиц и теплой подкладкой.

Носить можно с прямыми джинсами, кожаными брюками, мини-юбками и трикотажными платьями.

Дафлкот

Такое пальто является своего рода символом строгого британского стиля. Наряд отличается прямым силуэтом, наличием капюшона и прямых накладных карманов.

Хорошо смотрится с лоферами, ботинками-челси и жокейскими сапогами.

Кромби

Это укороченное пальто с отложным воротником, минималистичным покроем.

Хорошо смотрится вместе с деловым стилем, именно поэтому, станет отличным вариантом для поклонников классического стиля.

Кейп

Кейпы снова вернулись в моду. Это свободное пальто прямого покроя без рукавов. Сочетать можно с высокими ботфортами, платьями и широкими брюками.