“Сладкий мальчик”: обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо

Злые языки твердят, мол, обрюхаченная в 44 года актриса стонет от одиночества. В то время как люди понимающие видят, что счастье переполняет звезду день за днем. Беременная Ольга Орлова окружена искренней любовью членов семьи. В частности, скучать ей не дают верные собаки.

Питомцы не дают прохода звезде шоу “Дом-2”, поэтому нередко попадают на камеру, когда та общается с поклонниками. Недавно Ольга Орлова решила получше познакомить россиян со своим мохнатым чудом по кличке Бруно — сняла его на видео.

“Хочу показать вам кое-кого тут, сладкого мальчика. Кто тут лежит? Меховик! Сладкий мой! Люблю не могу!” — выразилась Ольга Орлова.

Лаская пса добрыми словами, теледива поглаживала его рукой. Милому Бруно было приятно теплое отношение хозяйки. Питомец спокойно лежал, позабыв все собачьи заботы. Примечательно, что другие четвероногие обитатели дома в кадр не попали.

Напомним, о беременности телеведущей стало известно в сентябре. Ольга Орлова сама рассекретила “интересное положение”, засветив перед объективом изменившуюся фигуру. Знаменитость не намерена отказываться от собак из-за будущего малыша. Ведущая шоу “Дом-2” уверена, что ребенок прекрасно с ними поладит.