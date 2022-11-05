“Жизнь на 180 градусов”: судьбу Алины Кабаевой решили свыше

Каким бы успешным ни был человек в мирской жизни, его судьбой управляют Высшие силы. С древности об этом твердили мудрецы, а время лишь подтвердило их слова. Порой астрологи точно предсказывают будущее и предупреждают о рисках. В текущем отрезке бытия осторожнее советуют быть Тельцам. Под этим знаком зодиака родилась гимнастка Алина Кабаева.

Нумеролог и астролог Ольга Фисенко предупредила, что за накануне 8 ноября и целую неделю после этой даты людям следует проявлять особую бдительность. “Это время обманчиво и иллюзорно. События могут развернуть жизнь на 180 градусов”, — поведала эксперт.

8 ноября по календарю намечается лунное затмение, проходить оно будет в знаке Тельца, потому тем, кто родился с 21 апреля по 20 мая, стоит быть начеку. Алина Кабаева — истинный Телец, судьбу которого также решили звезды.

В непростой временной промежуток могут произойти резкие перемены. Начиная от беременности и замужества, заканчивая переездом и разводом. Пора прощаться с прежними установками и не бояться этого. Важно не идти на поводу у эмоций и сохранять спокойствие.

“Не держитесь за старое, сейчас самое время отпустить прошлое”, — такое совет астролог дает Тельцам, в том числе Алине Кабаевой.