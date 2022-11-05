Донорство госорганов

Сколько денег тратит Петербург на восстановление присоединенных к РФ областей Украины — и почему это тайна за семью печатями.

Одна из самых тщательно скрываемых тайн петербургской экономики — ее расходы, связанные с восстановлением объектов в Луганской, Донецкой и иных областях Украины, присоединенных к России, обеспечением добровольческих батальонов и проведением частичной мобилизации. Начиная с восстановления Мариуполя, объявленного городом-побратимом Петербурга, и заканчивая выплатами контрактникам.

На эти цели уже направлены и в дальнейшем будут направляться многомиллиардные суммы. Почти бесконтрольно и порой — сомнительными путями.

Чиновники путаются в показаниях, отвечая на мои депутатские запросы об источниках этих расходов. И лишь после длительной переписки удается выяснить, что подавляющая часть денег — из городского бюджета.

Напомню очевидное: это не деньги губернатора, правительства или парламентского большинства нашего ЗакСа. Это — деньги налогоплательщиков, которые по-разному относятся к спецоперации.

Но платить вынуждают всех.

Об участии Петербурга в «восстановлении Мариуполя» губернатор Александр Беглов впервые заговорил в конце мая нынешнего года. 24 мая он сообщил, что планируется установить с Мариуполем «побратимские связи», а 26 мая — что в Петербурге создадут штаб по координации проектов возрождения Мариуполя, чтобы восстановить инженерную и транспортную инфраструктуру, электро-, газо-, водоснабжение. Что власти Петербурга намерены восстановить школы и детские сады в Мариуполе к новому учебному году, а также отстроить поликлиники. Что планируется перерегистрировать «межрегиональный фонд Победы в Великой Отечественной войне и поддержки жителей «Победа» (созданный в 1999 году для информационно-просветительской работы среди подростков и молодежи по вопросам, связанным с Великой Отечественной войной) — для «попечительства над Мариуполем». Что «ответственные бизнесмены», предложения от которых «уже поступают», смогут направлять в фонд деньги. И что для восстановления Мариуполя будут использоваться и деньги петербургского бюджета: «У нас бюджет большой, у Петербурга все в порядке».

Ну что касается «ответственных бизнесменов», давно известен механизм появления таких предложений: бизнесмены вряд ли могут не захотеть помочь — немилость властей обходится дороже.

Если же говорить о бюджете, он у нас и вправду немаленький. Но и проблем масса.

А главное — на каком правовом основании губернатор собрался направлять бюджетные средства для реализации указанных целей в Мариуполе, находящемся на тот момент — с какой стороны ни смотри — на территории иностранного государства?

Где в законодательстве такая возможность прописана? И за счет каких статей бюджета города это будет финансироваться?

Все эти вопросы были заданы Беглову письменно — в моем обращении от 31 мая.

Теперь следите за словами.

1 июня губернатор подписал с назначенными из ДНР «властями Мариуполя» соглашение о «побратимских связях».

А через шесть дней, 7 июня, по инициативе губернатора был принят городской закон, разрешающий выделять бюджетные субсидии некоммерческим организациям, которые занимаются «развитием жилищного строительства, коммунальной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и промышленности».

И если раньше давать бюджетные деньги можно было только тем НКО, которые работают в Петербурге, то теперь стало можно давать деньги тем, которые в городе лишь зарегистрированы, а работают за его пределами. Читай: фонду «Победа».

16 июня пришел ответ губернатора на мой запрос. Мне было сообщено, что «в настоящее время осуществляется оценка технического состояния объектов инфраструктуры на территории г. Мариуполя, по результатам которой будут определены мероприятия» и что «исходя из состава и содержания мероприятий, их реализация и финансирование будут осуществляться в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства». Для справки: в бюджетном законодательстве таких норм не было и нет до сих пор.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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