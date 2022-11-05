Bloomberg – советник Байдена заверил Киев, что США продолжат ему помогать — но республиканцы негодуют всё громче

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев, дабы заверить украинское руководство в том, что Вашингтон будет и дальше оказывать ему всяческую поддержку, пишет Bloomberg. Вместе с тем, по данным агентства, американские республиканцы всё активнее высказываются против оказания помощи Киеву.



AP

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев с необъявленным визитом, передаёт Bloomberg со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриэн Уотсон.

Как сообщила Уотсон, Салливан, который прибыл в украинскую столицу впервые с начала российской спецоперации, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

По словам официального представителя, Салливан рассказал Зеленскому о том, что войдёт в объявленный Вашингтоном в пятницу очередной пакет помощи Киеву, а также заверил его, что США будут продолжать оказывать Украине «экономическую и гуманитарную поддержку» и не оставят попыток «призвать Россию к ответу».

«По вопросу поддержки мы не шелохнёмся, не отступим и не дрогнем», — заявил сам Салливан журналистам в Киеве.

В новый пакет помощи Украине объёмом $400 миллионов войдут модифицированные танки Т-72 советского производства, зенитные ракеты HAWK и беспилотники Phoenix Ghost, уточняется в материале Bloomberg. Как напоминает корреспондент агентства, в общей сложности США выделили на поддержку Украины после начала боевых действий более $18,2 млрд.

Между тем влиятельные республиканцы в палате представителей США демонстрируют всё меньше энтузиазма по вопросу финансирования украинского сопротивления, подчёркивает журналист. В частности, лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти в прошлом месяце предупредил, что в случае победы на предстоящих промежуточных выборах его партия не станет предоставлять Киеву безграничные средства, а член палаты от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сказала в минувший четверг, что «при республиканцах Украине не отошлют больше ни цента».

В свою очередь, в ЕС в настоящий момент рассматривают вопрос о переносе передачи Украине пакета помощи объёмом $2,9 миллиардов на начало следующего года. В случае, если такое решение будет принято, финансовые трудности, которые стоят перед Киевом, станут ещё более серьёзными, подчёркивается в материале Bloomberg.

В ходе своего визита в Киев Салливан заявил, что союзники по «демократическому миру» обязательно должны «вступаться за другие демократические страны», отметив, что РФ — «серьёзный и крайне опасный соперник», причём «не только для США, но и для мира, который нуждается в мире и стабильности», упоминается в статье.