Не боится открыть рот – Личное мнение

Виктория мадам Кактус-Боня заявила, что не боится открыть рот:

«Все боятся открыть рот, но только не я!», — цитирует Боню Пятый канал.



Фото: Соцсети

В чём Кактус-Боне не откажешь, так это в упорности. Давайте поговорим об этом, раз Боня хочет.

Всё началось с того, что исполнитель Киркоров послал в ягодицы журналистку, а затем обругал со сцены свою коллегу.

Боня тонко рассчитала момент, чтобы о ней снова вспомнили, и заявила, что не боится Филю. Тот забыл о ней, а Кактус-Боня третий день угомониться не может.

Все боятся открыть рот на Филю, надрывается Кактус. А вот я не боюсь, кричит Вика и бежит, ручки тянет, лишь бы Бедросович ей ещё что-нибудь сказал.

Некоторые думают, что Кактус-Боню и похвалить-то не за что, но одно качество у неё несомненно присутствует — это упорность. То в гору лезет, то три дня орёт вслед Киркорову, то на бревне Дома 2 сидела.

Чего сидела? Зачем сидела? Да это и неважно. Главное, у Кактус-Бони есть устремлённость. Ну а то, что цель — такая себе, так это вторично.

Кактус-Боня просто так не оставит в покое. Ещё примерно полгода будет вспоминать, как её отругал Киркоров.

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