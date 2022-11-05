Мнение: Маленькие блики большого пожара

“Во время пожара в клубе «Полигон» работали только 3 эвакуационных выхода. Ещё 4 — были заперты. Прибывшим на вызов пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли их использовать для выхода из горящего здания. Директора «Полигона» на месте не было, она приехала сильно позже после пожара.

Кроме того, по данным источников эвакуацию осложняло то, что большинство посетителей были пьяны. По сути люди сами мешали работе сотрудников МЧС.

Местные СМИ сообщают, что владелец костромского «Полигона» — депутат областной Думы от «Единой России» Мирзоев Ихтияр Илдыр-оглы” (тг-канал База).

Пишут, что уже 15 погибших (сначала сообщали о пяти). Наверное, будет и еще. В общем, никакие “хромые лошади” и “зимние вишни” никого ничему не учат в России, пожарные выходы как забивали досками, так и будут забивать, и почему – ежу понятно: не хотят, чтобы во все эти коммерческие здания были лишние входы-выходы, а ставить на каждый пожарный выход охранника – никакого бюджета не хватит. Плюс строили и будут строить из легковозгораемых материалов, а пожарные системы как не оборудовали, так и не будут оборудовать, опять же понятно почему – просто из экономии. И ничего тут не поможет, хотя бы потому, что гражданский активизм в РФ придушен до полного анабиоза, а “органы” лучше пойдут взятку лишний раз возьмут, чем станут мутить воду против “уважаемых людей” (как этот Ихтияр Илдыр-оглы). Всё это скучно до зевоты.

Другое дело, что “дорогих россиян” как будто некие высшие силы в воспитательных целях окунают в серию катастроф по всей стране – понюхайте, дорогие россияне, пока в режиме “лайт”, чему вы подвергаете своих соседей-украинцев; прикиньте, что они там чувствуют.

То два военных самолета с небольшим интервалом падают на город – в Ейске и Иркутске. То вдруг коммунальная катастрофа в Волгограде – полгорода сидят без воды и канализации. А то – пожар в Костроме, люди в общественном месте сгорают заживо, задыхаются от дыма или гибнут оттого, что на них обрушивается крыша и перекрытия – как будто в результате попадания ракеты.

Только представить, что на Украине всё перечисленное происходит каждый день, только в стократных масштабах. И там оно не случайно – там это делаем мы. Гадим, взрываем и убиваем.