Вызов серым осенним будням: поднимаем настроение с помощью авангардной одежды

Кто сказал, что осенью и зимой нужно носить одежду темных нейтральных оттенков? Почему бы не раскрасить серые будни с помощью ярких вдохновляющих нарядов в авангардном стиле? Вот несколько идей для вдохновения.

Полоска

В этом году в моде и принт в горизонтальную полоску, и трикотажные платья. Почему бы не объединить эти два тренда в один и не презентовать самобытный образ, который всем поднимет настроение?

Симпатично смотрится свитер оверсайз в горизонтальную полоску с яркими брюками. Данный образ гармоничен тем, что цвета полосок на свитере перекликаются с оттенком штанов и сумочки.

Платье в вертикальную полоску зрительно делает вас стройнее. В то же время лук получается очень ярким и жизнеутверждающим за счет ткани насыщенного цвета и рисунка. В данном случае обувь должна быть однотонного нейтрального оттенка.

Сочетания принтов

Если вам нравятся экстравагантные и смелые образы, тогда можете поэкспериментировать с сочетанием одежду с разными рисунками. Например, симпатично смотрится костюм в бело-красную клетку и жилет с цветочным принтом.

Прекрасный лук в стиле кэжуал получается, если сочетать свитер в горизонтальную полоску и брюки с надписями. Секрет гармонии в данном случае — это наличие надписей на свитере.

Создать более сдержанный образ можно с помощью неброских рисунков. Например, скомбинируйте брюки и блузу с цветочными принтами. Если изделия будут в одной цветовой гамме, тогда будут хорошо смотреться в контексте одного образа.

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Вдохновляющие луки

Используйте одежду с оттенком металлик для создания футуристических образов. Добавьте красок с помощью цветастой верхней одежды.

Яркое платье в технике тай-дай точно понравится современным модницам, которые хотят раскрасить серые будни.

А тем, кто не любит в контексте одного наряда смешивать разные оттенки, могут рассмотреть вариант тотал лука.

Для этого следует подобрать вещи одной цветовой гаммы и с их помощью создать целостный комплект.