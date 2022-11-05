Красный маникюр будет ключевым трендом зимы 2022-2023: тенденции и топовые техники модного нейл-арта

Вот-вот начнется праздничный рождественский сезон, когда мы будем выбирать подарки, писать открытки, подбирать декор для дома, продумывать образ. И роскошный маникюр – важная его часть. Большинство женщин считают красный цвет очень торжественным, им нужен особенный повод, чтобы решиться на такое, однако дизайнеры предлагают не ограничиваться праздниками и продлить дерзкое настроение как минимум до весны. Вот какие варианты дизайна примирят в вашей душе любовь к красному и страх показаться вульгарной.

Классический френч

Вернее, его фантазийная часть. Наверняка вам приходилось встречать тот вариант французского маникюра с красной каймой, который похож на опущенные в кровь пальчики. Смотрится странно, согласитесь. Красный цвет должен играть, поэтому ему нужно придавать особую форму. Например, сердечки. Посмотрите на фото, идеальный вариант для ногтей миндалевидной формы. Сразу видно, что вы – девушка с чистым вкусом, которая не боится быть яркой. Сдержанно и стильно. Такой маникюр сочетается с пастельными и ахроматическими цветами одежды. А благодаря нейтральному фону носить его можно чуть дольше обычного срока, потому что разница между слоем геля и цветом ногтя несущественна.

Стразы

Если вы любите стразы и не можете отказать себе в удовольствии сверкать пальчиками, этот вариант для вас. Роскошный, праздничный, яркий, он сделает вас королевой вечеринки. Только не переусердствуйте. Не надо усыпать стразами все пальцы от души, иначе это будет похоже на приступ жадности. Достаточно сделать акцент на одном-двух пальцах на обеих руках, чтобы радоваться красоте. Предпочтительно использовать серебристые оттенки, потому что, хоть красный и желтое золото испокон веков считается признаком роскоши, сейчас это сочетание, пусть даже на ногтях, способно накинуть вам лишний десяток лет. Что касается одежды, выбирайте под такой маникюр однотонные вещи, яркие или не очень. Желательно к красному подбирать комплиментарные цвета: зеленый, фиолетовый, оранжевый. Из украшений обойдитесь гвоздиками или тонкими колечками в уши, подвеской-паутинкой нашей. Маникюр сам по себе является роскошным украшением.

Блестки

Где стразы, там и блестки. Не будем говорить о том, что сочетать две абсолютно разные категории недопустимо, если вы не хотите прослыть дамой с полным отсутствием вкуса. А вот самостоятельное их применение – другое дело. Сразу и праздник, и настроение. Красный цвет сочетается с любыми видами блесток, поэтому дайте волю своей фантазии. Это могут быть сердечки, звездочки, дождик, конфетти. Цветные, однотонные, даже красные, тон в тон к основному лаку. Базовое покрытие используйте глянцевое. Одежду тоже можно подобрать блестящую, переливающуюся. Хороший вариант для создания новогоднего образа. Подойдет любой форме ногтей.

Заливка

Еще один классический вариант после френча. Заливку выбирают женщины, предпочитающие основательность. Здесь главное подобрать правильный оттенок, статусный, эстетичный, сдержанный, но в то же время яркий и дерзкий. Выбираем, естественно, среди красных теплых насыщенных оттенков: бордо, алый, винный, с блестками и без. Можно использовать металлическую втирку золотистого или серебристого цвета. Особенно хорошо цвет будет смотреться на коротких ногтях квадратной формы. Маникюр подходит к любому стилю одежды, украшения можно добавлять любые, в том числе крупные кольца и браслеты. Избегайте декора на одежде, никаких страз, перьев и аппликаций.

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Омбре

Омбре было на пике популярности три сезона назад и продолжает удерживать лидирующие позиции. Если вы не можете определиться с цветом лака, используйте несколько, от темного к светлому. Переливы оттенков можно обогатить металлической стиркой или мелкими блестками.

Графика

Маникюр подойдет в моменты, когда хочется чего-нибудь из ряда вон выходящего. Здесь красный тоже сыграет на руку. Используйте нюдовый базовый цвет, а сверху можете нанести любые геометрические фигуры, какие позволяет форма ногтя. На коротких хорошо смотрятся круглые и квадратные элементы, на длинных – линии, пунктиры, полу заливки.

Сюда же можно отнести и фантазийный дизайн. Вот уж точно маникюр новогодней ночи. Используйте красный цвет, блестки, наклейки в виде кружев, рисунки кистью. Покрытие может быть и глянцевым, и матовым.

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Животный принт

Да, все еще в моде и дает фору любым микротрендам. Животный принт может быть любым, от шкуры домашних питомцев до обитателей Саванны. Если нет возможности рисовать от руки, не возбраняется использовать наклейки с готовым принтом.

Флористика

Вечная тема цветущих полей, которая радует глаз в теплый период. Разрешены любые цветы, травы, листья. Для создания более реалистичного эффекта оживите рисунок цветными стразами, цветным акрилом или восковыми вставками. К такому маникюру подбирайте соответсвующие аксессуары: из пластика, акрила, эмали, финифти. Согласитесь, тяжелые драгоценные камни будут смотреться на таких пальчиках неуместно.