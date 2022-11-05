Мнение: Об угрозе для топовых блогеров… Кому приготовиться первым на выход?

Коллеги Борис colonelcassad Рожин, Валерий masterok Петров, Виталий psyteaman Поздняков — такие топовые и такие разные… Что между ними общего, помимо высоких мест в рейтинге нашей площадки?

Такая вот утренняя разминка для мозгов в День народного единства, да.

Что ж, даже по праздникам извилины должны напрягаться…

Ответ под катом.

Все названные коллеги с той или иной частотой и регулярностью продвигают у себя нарративы Кремля (в терминах Запада — «кремлёвскую пропаганду»). И значит, сильно рискуют.

Все «российские пропагандисты» должны понести наказание наряду с политическим руководством страны — за разжигание вражды, распространение ненависти и участие в геноциде. Такую позицию озвучил замминистра культуры и информационной политики Украины… Тарас Шевченко. Да, такое вот сов падение…

«Это касается всех… и пропагандистов если не в первую очередь, то как минимум на уровне с теми, кто непосредственно отдавал приказы о начале наступательных операций, на уровне с высшим руководством государства», — цитирует министерская пресс-служба заместителя главы ведомства. «Пропагандисты несут такую же ответственность, поскольку без их деятельности те события, в которых мы живем как минимум в последний год, были бы невозможны. Они являются неотъемлемой частью российской военной пропагандистской машины», — уверен украинский чиновник. Задача Украины, по его словам, состоит в том, чтобы собрать доказательную базу и обсудить возможные юридические механизмы для привлечения виновных к ответственности.

По мнению Тараса Шевченко, с точки зрения закона, действия российских пропагандистов можно квалифицировать как «пропаганду войны», «разжигание вражды» и даже «геноцид». Он напомнил, что в рамках Нюрнбергского процесса по итогам Второй мировой войны на скамье подсудимых оказался, в частности, пропагандист и главный редактор газеты «Der Stürmer» (“Штурмовик”) Юлиус Штрайхер. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере наказания — смертной казни.

Такой вот риск теперь — писать и говорить про Украину нечто неугодное украинцам, а точнее, Киевской власти. И хотя даже ставший именем нарицательным Владимир Соловьев — при всём его многолетнем присутствии на РосТВ — не годится «злобствующему юдофобу» и «преступному фанатику» Юлиусу Штрайхеру даже в подмастерья, не говоря уже о блогерах ЖЖ, кто станет разбираться в нюансах? Уж точно не украинская сторона обвинения…

Если, конечно, до таких судебных процессов дело дойдёт. Потому что три самых известных аналога — Нюрнбергский, Токийский и Гаагский (a.k.a. МТБЮ) — стали возможными только благодаря военному поражению «подсудимых» стран. Применительно к России с этим могут быть крупные проблемы. А юрисдикция ещё одного Гаагского суда (a.k.a. МУС) ограничена странами, ратифицировавшими Римский статут. Например, США среди них нет, а 43-й президент страны Джордж Буш-младший даже подписал специальный закон, American Service-Members’ Protection Act, запрещающий любое сотрудничество с МУС. Оспаривают компетенцию суда также Индия, Израиль, Иран и Китай — иными словами, страны, которые представляют в совокупности едва ли не треть населения планеты. #Россия вышла из состава МУС в 2016 году.

Но, наверное, мрі́ї о будущем суде над Россией, россиянами, русскими — тоже согревают?

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