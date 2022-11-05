Продукции АВТОВАЗ вернут историческое название «Жигули»

Автомобили АО «АВТОВАЗ» с 2023 года вновь будут носить историческое название «Жигули» – информацию об этом подтвердили источники в руководстве предприятия. Решение было принято в связи с резким сокращением экспорта и отсутствием необходимости и дальше применять упрощённое латинское название LADA.

«Ладой» называли ещё самую первую модель завода, ВАЗ-2101. Такими шильдиками оснащались экспортные экземпляры, в первую очередь те, которые отгружались в капстраны. Машины для внутреннего рынка назывались «Жигули».

«Действительно, ещё в советские годы были соображения о неблагозвучности русского наименования авто на некоторых рынках, – говорит собеседник издания. – Во многих языках «Жигули» ассоциировались со словом «gigolo», то есть «альфонс». Но сейчас эта проблема решилась сама собой с прекращением поставок в Европу»

Переименование должно хорошо сказаться на имидже машин на внутреннем рынке. Маркетологи «АВТОВАЗ» уверены: слово «Жигули» ассоциируется у большинства россиян с чем-то хорошим, родным и приятным, например с пивом.

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