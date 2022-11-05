 

“Сволочи”: обозвавшая россиян рабами Пугачева продолжила бросаться фекалиями

05.11.2022, 15:30, Разное
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Алла Пугачева, по мнению некоторых, в последнее время стала гораздо более остра на язык.
Вначале она обозвала своих бывших соотечественников “рабами” и “холопами”, до этого – порадовалась тому, что ее ненавидят. А в дополнение к этому попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. Решила, в общем, сжигать мосты по полному.

Однако стало известно о том, что перечисленными выше грубостями Алла Пугачева не ограничилась. Каждый раз появляясь перед публикой, она начинает, фигурально выражаясь, бросаться фекалиями. Особенно достается работникам прессы.

На одной из презентаций, прошедших еще до переезда, Пугачева, недовольная тем, что ее попросили дать комментарий, жестко обозвала журналистов.

“Ну что, сволочи. Вы опять меня изуродуете?”, – оскалилась Примадонна на тех, кто набросился на нее с фотокамерами.

Сама она никогда не скрывала, что далека и от сдержанности, и от дипломатии. Тем не менее, есть те, кто уверены: всему есть граница.

Станислав Садальский, например, будучи старинным другом Аллы Пугачевой, бъет себя в грудь: уверен, что желчные посты в социальных сетях – дело рук Максима Галкина*. Юморист, уверен Садальский, давно отобрал у жены телефон и запрещает ей общаться как с поклонниками, так и с друзьями.

* – внесен Минюстом РФ в список иноагентов.


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