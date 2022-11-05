Пометки на полях

Решение КС по жалобе правозащитника Льва Пономарева* подтвердило тезис оппозиции о том, что званием «иноагента» впору гордиться, а не стыдиться.

На сайте Конституционного суда на днях появилось определение об отказе в рассмотрении жалобы правозащитника и «иностранного агента» Льва Пономарева, о котором, как выяснилось, он сам только вчера вечером узнал от меня. Первым на этот документ обратил внимание Кирилл Коротеев — из Международной правозащитной группы «Агора». Коротеев опубликовал скан определения в фейсбуке (объявленном экстремистской организацией и де-юре заблокированном в РФ), само же определение доступно не на первой странице в разделе «Решения» на сайте КС, но упоминание о нем в новостной ленте, по-видимому, сочтено недостойным общественного внимания.

Между тем это так называемое отказное определение, вынесенное, как выяснилось, еще 29 сентября, представляет интерес для всех так называемых иностранных агентов, число которых каждую пятницу приумножает Минюст.

В жалобе Пономарева, подготовленной Институтом права и публичной политики (это уважаемое правоведами НКО, разумеется, также признано иностранным агентом), в очередной раз ставится вопрос о том, что:

во-первых, по мнению заявителя, его физическое лицо, независимо от места его нахождения, нельзя идентифицировать как «иностранное СМИ»;

во-вторых, маркер «иностранного агента», которым он и как физическое лицо, и как руководитель ряда правозащитных организаций должен сопровождать любое свое сообщение, для него, восьмидесятилетнего доктора физико-математических наук, в конце 80-х ринувшегося в перестройку, просто обиден.

А вот что разъяснили, наверное, самому на сегодняшний день заслуженному правозащитнику РФ конституционные судьи (приводится с сокращениями):

«Закон дифференцирует средства массовой информации, различные формы периодического распространения массовой информации, продукцию средства массовой информации, деятельность по ее распространению, с одной стороны, и лиц, осуществляющих создание сообщений и материалов, производство, выпуск, издание, распространение… — с другой… Такое регулирование… не означает отождествление гражданина со средствами массовой информации как формами периодического распространения массовой информации… Указание таким лицом информации о его отнесении к иностранным средствам массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, призвано информировать получателей информации об объективном факте взаимосвязи данного лица с иностранными источниками денежных средств и (или) иного имущества, но не предопределяет оценку ими такой информации в качестве выражения чужих взглядов и не обязывает к таковой».

«Признание конкретных российских НКО выполняющими функции иностранного агента, объективно обусловленное тем, что они реально вовлечены в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников, имеет своим предназначением их идентификацию в качестве специфического субъекта политической деятельности… и не означает указания на исходящую от данных организаций угрозу тем или иным государственным и общественным институтам… а потому любые попытки обнаружить в словосочетании «иностранный агент», опираясь на сложившиеся в советский период и, по существу, утратившие свое значение в современных реалиях стереотипы, лишены каких-либо конституционно-правовых оснований… Получение российскими НКО, принимающими участие в политической деятельности, иностранного финансирования само по себе не может ставить под сомнение лояльность таких организаций по отношению к своему государству… и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такую некоммерческую организацию и (или) цели ее деятельности».

Еще раз, не так косноязычно и короче:

если вы высказываетесь публично, то есть «распространяете информацию», Минюст может назначить вас «СМИ». Если при этом вы получили прямо или опосредованно любую копейку или «иную помощь» из-за рубежа, вы можете быть признаны «иностранным СМИ».

Вам придется не только маркировать каждое публичное высказывание дурацкой, отнимающей время и место плашкой, но как добропорядочный житель вы должны будете это скушать без обиды на родное государство.

Определение КС за № 2656-О/2022 не содержит в себе ничего принципиально нового по сравнению с аналогичным постановлением от 8 апреля 2014 года № 10-П, словно за эти восемь лет законодательство (не говоря уже о практике) не было дополнено запретами для «иностранных агентов»:

баллотироваться в любые органы власти и участвовать в избирательных кампаниях, получать должности на государственной службе и государственные гранты, привлекаться к антикоррупционным экспертизам, а также другими ограничениями, делающими их деятельность зачастую невозможной, а жизнь невыносимой.

В учено-вымученной позиции КС нет и здравого смысла, а рассуждение об «утративших свое значение стереотипах, лишенных конституционно-правовых оснований» не просто выглядит, а является — фарисейством. Явное нежелание КС афишировать эту «сенсацию» скрывает за собой факт упразднения де-факто в РФ конституционного правосудия.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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