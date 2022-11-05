CNA – люди дышат дымом — индекс качества воздуха в Нью-Дели достиг опасных значений

Смог накрывает индийскую столицу каждую зиму, поскольку холодный воздух удерживает дым, выхлопные газы и строительную пыль, пишет CNA. Уровень загрязнения воздуха достигает опасных значений, люди не могут полноценно жить и работать, а власти пытаются выяснить, кто виноват, подчёркивается в сюжете.

Жители Нью-Дели испытывают трудности с дыханием, поскольку концентрация токсичного смога в индийской столице достигла опасного уровня. Сейчас 20-миллионное население города фактически дышит дымом. Индекс качества воздуха превысил 800 пунктов в некоторых частях города. Показатель 400 означает, что это скажется на здоровых людях и серьёзно навредит тем, у кого уже есть заболевания. Родители и эксперты по окружающей среде требуют, чтобы школы прекратили работу.

Дели покрыт смогом каждую зиму, поскольку тяжёлый холодный воздух удерживает строительную пыль, выхлопные газы и дым от сжигаемых в соседних штатах полей. Власти поручили остановить все строительные и демонтажные работы, призвав горожан работать из дома, чтобы сократить объём выбросов. Однако многие раскритиковали меры властей, отмечая, что они не решают суть проблемы.

В прямом эфире из Нью-Дели к нам присоединяется Неха Пуниа с сюжетом на эту тему. Неха, правительство сталкивается с большим давлением, его призывают принять более жёсткие меры, чтобы снизить уровень загрязнения. Уже начали искать виновных, а ситуация стала «горячей точкой» в мире политики.

НЕХА ПУНИА, корреспондент: Совершенно верно. Мы видим это из года в год, это не неожиданность. Когда температура в столице страны начинает падать, смог затмевает горизонт, как сегодня. Это происходит уже несколько лет. Вы можете видеть, почему Дели считается одним из самых загрязнённых городов в мире. Из-за этого люди испытывают трудности с будничным образом жизни, многие говорят о том, что хотят навсегда уехать из города, а другие спрашивают, почему их налоги не используются должным образом, чтобы попытаться справиться с проблемой токсичного воздуха, который мешает ходить в школу, на работу и просто жить.

Лишь за последние несколько дней число людей, обратившихся в больницы с жалобами на боли в груди, заложенность грудной клетки, свистящее дыхание увеличилось больше чем в два раза. Интересно то, что власти Дели обвиняют центральное правительство — это важно, поскольку город управляется местной партией — Aam Aadmi (AAP), — и в то же время тут расквартировано правительство Индии. Сейчас министр окружающей среды обвиняет локальные власти Дели в том, что город похож на газовую камеру, потому что муниципалы делают недостаточно. А делийские управленцы, в свою очередь, говорят, что вина не лежит всецело на них, поскольку вокруг Дели расположены регионы, где после уборки урожая начался сезон сжигания полей. Это одна большая проблема, и центральному правительству нужно её решать. А пока идёт поиск виноватых, жители страдают.



Да, в Нью-Дели сложная ситуация. Неха, спасибо вам за новую информацию. Это было прямое включение из Нью-Дели.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.