Селена Гомес устроила вечеринку, чтобы отметить несостоявшуюся свадьбу

В недавнем интервью журналу Rolling Stones Селена Гомес рассказала о самой большой трагедии в своей жизни – из-за лечения от биполярного расстройства она не сможет стать мамой. Для девушки это стало очень болезненным, но не единственным разочарованием в жизни. В разговоре с журналистом издания Селена призналась, что росла с мечтой о собственной семье. А в итоге к венцу Джастин Бибер пошел с другой – всего через несколько месяцев после расставания с Селеной.

Я думала, что выйду замуж в 25 лет. И меня, конечно, разрушило то, что я даже близко к этому не подошла, – рассказывает певица.

Сейчас Селене 30 лет, она до их пор не замужем, но к своему статусу одиночки относится с юмором. Поэтому в свой день рождения, который Гомес отмечала 22 июля, она решила устроить в формате предсвадебного девичника, на который пригласила подруг – Майли Сайрус, Камилу Кабелло, Билли Эйлиш, Оливию Родриго, ее донора почки Франсию Раису, а также свою младшую сестру Грейси. Селена вспоминает, что специально выбрала для вечера бледно-розовое платье в пол от Versace, очень похоже на свадебное. А Кара Девиль, неожиданно появившаяся на пороге дома певицы со стриптизерами, окончательно прояснила статус вечера.

Это была смесь утонченности и безудержной истерики, – говорит Селена.

Напомним, за последнее десятилетие у Селены Гомес было много громких романов, в том числе и с поп-сенсациями певцами The Weeknd и Джастином Бибером. В середине октября Селена, наконец, развеяла слухи о вражде с нынешней супругой своего бывшего Джастина Бибера — Хейли Бибер. Сначала в социальных сетях появились совместные фото двух красоток, а затем Селена публично прокомментировала их встречу.