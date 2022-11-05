Джонни Депп расстался с замужней девушкой-адвокатом после нескольких месяцев романа

Джонни Депп, который в очередной раз готов судиться со своей бывшей супругой Эмбер Херд, снова свободен. 59-летний актер расстался со своей девушкой – адвокатом Джоэл Рич. Это подтверждают проверенные информаторы из числа близкого окружения Деппа.

Они не были обычной парой в привычном понимании. Это не был большой, стабильный роман, в котором оба преданы друг другу. Не знаю, в каких отношениях они сейчас, но поверить в серьезный романтический настрой Джонни к этой девушке было бы ошибкой. Он только что вышел из крупной судебной тяжбы. Кто после этого захочет снова брать на себя обязательства? Это был чрезвычайно травмирующий период для него ,- рассказал изданию друг актера, пожелавший остаться неизвестным.

Напомним, Джоэл Рич представляла Джонни Деппа в суде в 2020 году (тогда он, к слову, проиграл своей теперь уже бывшей супруге Эмбер Херд). Как утверждают инсайдеры, вскоре после этого между парой вспыхнула искра. Несколько месяцев они встречались в отелях, но с сентябре этого года стали появляться вместе на улице и перестали прятаться от общественности.

Их химия зашкаливает. Между ними все серьезно. У них реальные отношения, – говорили инсайдеры.

Правда, был один нюанс: когда они познакомились, Джоэл была замужем. К слову, в данный момент женщина находится в заключительной стадии развода с отцом двоих своих детей.